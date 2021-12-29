人民网北京12月29日电 （记者孙竞、李依环）“中小学‘厕所革命’，改变了一些中小学生因厕所脏、臭而少喝水、憋大小便以减少上厕所次数的不良习惯，降低了学生出现失禁、便秘、尿路感染等疾病的风险。”

在今天上午召开的教育部新闻发布会上，教育部发展规划司司长刘昌亚表示，中小学“厕所革命”在保障中小学生健康成长、提升中小学生文明素质等方面取得了显著成效。

刘昌亚介绍，党的十八大以来，全国教育系统积极推进中小学、幼儿园改厕。2013至2018年改造14.1万所中小学、幼儿园非卫生厕所。2019年启动实施“中小学校‘厕所革命’行动计划”以来，完成了6.7万所中小学、幼儿园非卫生厕所改造。

“目前，除西藏、青海、新疆等地少数学校因粪污处理难未改厕外，全国中小学、幼儿园厕所基本达到了安全、清洁、实用的要求。同时，各地还同步解决厕位不足、男女厕位比例不合理等问题。” 刘昌亚说。

记者了解到，各地各校在推进中小学改厕工作中，一是因地制宜解决改厕技术难题，建设水冲式厕所，实施干封式卫生旱厕改造，探索使用微生物降解等改厕新技术；二是保障改厕资金等条件，加大资金支持力度；三是做好粪污清运及处理、安全管理、设施设备维护、保持环境卫生等厕所管理维护工作，深入开展学生卫生健康、文明如厕教育。

刘昌亚表示，大力推进中小学改厕，保障了中小学生、在园幼儿的身心健康。厕所卫生条件的改善，降低了肠道传染病发生和传播的风险。建设蹲位隔断或厕门，有效保护了学生隐私，消除了学生的心理负担。改厕以后，满足了课间高峰期学生如厕需求，避免学生因厕所拥挤而上课迟到，提高了学生课堂学习效率。

“我们学校厕所改造前是旱厕，卫生条件差，特别是到夏天蚊蝇多，异味大，学生上厕所是一件很不开心的事儿。” 河南省修武县大位村小学校长马静在新闻发布会上谈到，“2020年，学校被列入厕所改造范围，旱厕改成了水冲式卫生厕所，加装了铝合金门窗，安装了排风扇，避免了蚊蝇进入，实现了通风采光无异味；安装了蹲位隔板和厕门，保护了孩子们的隐私；女生厕所增加了蹲位数量，男生厕所设置了独立小便斗并安装隔板；厕所配备了独立的洗手池，方便了学生清洗。通过改造，厕所达到了安全、卫生、实用的要求，彻底改变了厕所环境卫生条件。”

刘昌亚表示，卫生厕所建设补齐了农村中小学“厕所环境卫生条件较差”这一块短板，城乡学校办学条件差距进一步缩小。广大农村中小学生已逐渐养成“讲秩序、不打闹，便后洗手，不乱涂乱画，正确使用冲水、洗手设施，节约用水”等行为习惯，增强了珍惜劳动成果、保护环境卫生、爱护公物的文明意识。各地学校积极开展“小手拉大手”活动，让学生把良好文明习惯和文明意识传递给家长，传递给社会。

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