人民网北京12月29日电 “郑州非遗进联大”专题交流研讨会日前在北京联合大学举行。郑州市非物质文化遗产中心带领豫剧、曲剧、制香、麦秆画、书法篆刻等非遗项目代表性传承人，为师生们奉献了一台精彩的视听盛宴。

学生向非遗传承人学习水袖。北京联合大学供图

优美的豫剧曲剧唱腔、独特的天女散花造型、精细的手工制香流程、奇异的麦杆画焊接技艺、高超的书法篆刻水平，令在场的师生们叹为观止，大开眼界，现场掌声阵阵，气氛热烈，师生们争相上台学习。

非遗传承人展示手工制香工艺。北京联合大学供图

北京联合大学校长李学伟指出，中原文化本来就是中华文明的发源地，而以非遗为代表的民族优秀传统文化在教育教学、人才培养、科学研究等方面具有重要作用，艺术学院有舞台，有展厅，有想法，有技术，各个专业都与非遗有关，近几年发展势头良好，在非遗数字化与文创化领域做了许多实际工作，希望双方进一步拓展合作空间，培养更多更好的非遗人才，为国家非物质文化遗产保护与传承工作做出更大的贡献。

据悉，本次活动是北京联合大学艺术学院与郑州市非物质文化遗产中心联合推出的系列活动之一。双方决定共同推动非遗保护与传承工作，在北京推出系列演出和展览，并将择机共建非遗人才培养基础，以便把更多的河南非遗项目成果搬到北京，通过舞台表演、作品展览、座谈研讨等方式，扩大非遗保护、传播与推广的范围。

(责编：郝孟佳、秦华)