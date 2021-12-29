人民网北京12月29日电 （记者李依环、孙竞）教育部今天举行新闻发布会，介绍巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等有关情况。教育部发展规划司司长刘昌亚会上介绍，教育部将“一村一名大学生计划”升级为“乡村振兴人才培养计划”，目前已累计招生87万人，毕业55万人。同时，教育部继续面向农村和脱贫地区实施高校专项计划，累计招生82万人。

刘昌亚表示，2021年是“十四五”规划开局之年，也是巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的起步之年。教育部扎实推进巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，实现了良好开局。

据悉，教育部开展中西部农村订单定向免费本科医学生招生培养工作，累计培养6.3万余人；推进卓越农林人才教育培养计划2.0，支持建设196个涉农国家级一流本科专业建设点，加快培养急需紧缺涉农专业人才；继续实施“红色筑梦之旅”行动，对接农户105万户，涉及企业2.1万余家，共签署合作协议3万余项；推动高校新农村发展研究院建设，面向农业科技前沿和国家重大需求领域开展攻关；配合中央组织部开展东部地区对口支援乡村振兴重点帮扶县高中阶段学校工作以及科技特派员工作。

刘昌亚介绍，教育部印发《关于坚持做好直属高校定点帮扶工作的通知》，进一步细化高校定点帮扶的“规定动作”和“自选动作”；督促指导直属高校成立定点帮扶或乡村振兴工作领导小组，主要负责同志切实履行第一责任，压茬做好挂职帮扶干部、驻村第一书记轮换工作；强化示范引领，在继续实施直属高校和省属高校精准帮扶典型项目推选活动的基础上，启动实施“以村为主、兼顾乡县”直属高校服务乡村振兴创新试验工作，鼓励融合党建、科技、创业、育人等要素，建设、培育、示范一批乡村振兴的创新模式和典型范例。

此外，教育部继续推进八个高校帮扶联盟工作，“组团式”服务乡村五大振兴的成效逐步显现。2021年，直属高校直接投入和引进帮扶资金5.76亿元，购买和帮助销售脱贫地区农产品6.22亿元，完成县乡村基层干部和专业技术人才培训11.38万人次，打造乡村振兴示范点77个。

刘昌亚指出，下一步，教育部将把教育脱贫攻坚的经验转化为推进乡村振兴的动力，在巩固拓展脱贫攻坚成果中，不断深化与乡村振兴的有效衔接。

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