人民网北京12月29日电 （记者孙竞）以“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”为主题的人民网2021大学校长论坛日前在四川成都举行。本届论坛特别设置了北京分会场，华北电力大学副校长孙忠权出席论坛并发言。

孙忠权表示，作为一所地跨京、冀两地的高校，华北电力大学积极投身雄安新区建设，全方位构建政产学用合作平台，加快科技成果开发和产业化，积极融入京津冀发展大格局。

对于如何培养国家急需人才？孙忠权表示，在服务区域发展和国家战略的实践中，学校高度重视紧缺特殊人才的培养。一方面着眼于学科交叉融合，增设了新能源与清洁能源、人工智能、能源互联网、储能科学与工程、氢能科学与工程等交叉学科博士点。另一方面借力于产教融合，联合能源电力央企，探索应用市场+关键技术+首台首套创新模式，共同培养人才。

孙忠权指出，高校要不断深化人才培养供给侧改革，加快变革现有的学科专业结构与传统人才培养模式，进一步加大学科交叉融合，完善产教融合、校企协同育人机制，以平台共建、资源共享等方式，促进供需对接和流程再造，构建服务支撑区域发展需求的创新人才培养体系。

他介绍，在北京，华北电力大学积极服务科技创新中心建设，联合昌平区、未来科学城和大学理事会单位共同聚力打造国家储能技术产教融合创新平台，主动参与怀柔实验室培育建设，积极融入北京“能源谷”建设，加快培育碳中和智慧能源北京高校高精尖创新中心；承担“科技冬奥”重点项目，为北京冬奥赛区清洁能源、绿色电力利用提供技术保障。在河北，学校全面深化与河北省、雄安新区的战略合作，在可再生能源、智能电网、输变电设备等领域给予保定“中国电谷”有力支撑，孵化了四方三伊、华仿科技等众多高新技术企业，携手保定重塑“中国电谷”和低碳保定新名片，结合保定市“医、车、电、数”四个产业集群重点发展方向，在解决真问题、做出真贡献中促进保定经济社会发展。

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