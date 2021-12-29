人民网北京12月29日电 以“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”为主题的人民网2021大学校长论坛日前在成都举办，兰州财经大学校长蔡文浩出席论坛并发言。

蔡文浩表示，兰州财经大学主要聚焦服务我国广袤的西北地区。针对地方和区域特点，学校明确了三点办学定位：第一，是市场经济理念的宣传队；第二，是市场经济人才的播种机；第三，是市场经济实践的先锋队。

发言中，蔡文浩特别介绍了学校在推进德智体美劳五育并举和三全育人工作的经验做法。兰州财经大学紧紧抓住劳动教育，推出了系列举措。一方面是“一体四维度”，学校建立了财经类高校的劳动教育体系，通过马克思主义的劳动观、必备的劳动能力和技能的培养、劳动精神和劳动态度、良好的劳动习惯和品格养成等四个维度，来开展学校各专业学生的劳动教育；另一方面是推出“四个平台”保证劳动教育全过程和教学质量，即专业课教育平台、思政课教育平台、创新创业教育平台和大学生社会实践平台。

对于学科发展和经济社会发展的关系，蔡文浩表示，学科支撑产业、专业服务产业。首先，学科要引领未来，因为行业是现实存在的；其次，专业服务的不是产业，而是服务于职业。专业是社会分工的产物，科研支撑学科，课程支撑专业。（周静圆、实习生迟翔宇）

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