原标题：围绕临床需求 不断取得抑郁症相关科研成果

近日，重庆医科大学附属第一医院举办医学重点实验室开放日活动，展示了该院通过重点实验室建设取得的最新科研成果。

“目前，临床上诊断抑郁症主要基于主观诊断，依靠病人的表述和医生的经验判定，缺乏客观标准。我们希望能开发出抑郁症客观辅助检查诊断方法，目前正在研制相关试剂盒。”该院国家卫健委功能性脑疾病诊治省部共建重点实验室主任谢鹏教授介绍，在此之前，该实验室就已经在全球首次证实了肠道微生物紊乱是导致抑郁的新病因，揭示了肠道微生物紊乱致抑郁症的潜在机制。

“基础研究要围绕临床的需求。”谢鹏介绍，目前他们正在继续深入研究肠道微生物紊乱诱导的抑郁障碍的分子机制，并希望早日找到对症的益生菌，开发出治疗抑郁症的新药。

此外，该实验室团队还首次纠正了全球儿童青少年抑郁用药的认识误区，提出了儿童青少年抑郁治疗的新理念；首次构建了全球第一个抑郁症代谢物数据库MENDA，并进一步分析发现了抑郁症患者关键代谢分子群，且基于多种抑郁动物模型的分析，发现了多个脑区共享核心代谢分子群，为抑郁症基因调控网络的构建提供了可靠的方法和经验。

谢鹏表示，实验室目前主要围绕脑血管疾病、神经精神疾病与肠道微生物、抑郁症、中枢神经系统新发病毒感染性疾病等重大卫生健康问题开展转化和临床科学研究，揭示疾病发生发展的机制，为重大疾病的预防、诊断和治疗等提供科学依据。下一步，实验室将在人工智能诊断脑出血、胶质瘤靶向治疗、全链条分子诊断等方面进行研究，更好地解决临床问题。（雍黎）

(责编：李依环、郝孟佳)