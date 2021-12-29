原标题：上升2位！我国国际顶尖期刊论文数量跻身世界第二

12月27日，中国科学技术信息研究所（以下简称中信所）在京发布《2021年中国科技论文统计报告》。报告显示，中国卓越科技论文总体产出持续增长，国际顶尖期刊论文数量排名世界第2，上升2位；高被引论文、热点论文数量继续保持世界排名第2位。

值得注意的是，统计报告中的国际论文相关指标表现抢眼。比如，按国际论文被引用次数统计，中国在材料科学、化学、计算机科学、工程技术等4个领域排在世界第1位，与上年度相比，增加了计算机科学领域；国际顶尖期刊论文数量前进两个名次，排名世界第2。

2011—2021年，中国有10个学科产出论文的比例超过世界该学科论文的20%。材料、化学、计算机科学和工程技术4个领域论文的被引次数排名世界第1位，农业科学、生物与生物化学、环境与生态学等10个领域论文的被引用次数排名世界第2位。

不仅如此，我国国际顶尖期刊论文数量升至世界第2位。2020年被引次数超过10万次且影响因子超过30的国际期刊有15种，共发表论文2.55万篇，其中，中国发表1833篇学术论文和述评文章，排在世界第2位，比2019年上升2位。

备受关注的高被引论文、热点论文数量，则继续保持世界排名第2。截至2021年9月，中国高被引论文数为4.29万篇，占世界份额为24.8%，数量比2020年增加了15.5%，世界排名保持在第2位，占世界份额提升了近2个百分点。中国的热点论文数为1515篇，占世界总量的36.3%，数量比2020年增加了10.2%，世界排名保持在第2位。

据介绍，为引导科技管理部门和科研人员从关注论文数量向重视论文质量和影响转变，激励原始创新，中信所积极探索开展卓越论文评价研究，注重高质量科研成果的贡献和影响。2020年，中国卓越科技论文共计46.38万篇，比2019年增加19.8%，其中，卓越国际科技论文21.60万篇，卓越国内科技论文24.78万篇。卓越论文数量最多的学科为临床医学、化学、电子、通信与自动控制、生物学。

中国国际合著论文数量继续增长，成为本年度报告的又一亮点。2020年中国发表的国际论文中，国际合著论文为14.45万篇，较2019年增加1.44万篇，增长11.1%。国际合著论文占中国发表论文总数的26.2%。中国作者为第一作者的国际合著论文占中国全部国际合著论文的69.3%，合作伙伴涉及169个国家（地区）。

与此同时，2020年，我国作者参与发表的论文中，作者数超过100人且合作机构数大于50个的论文有485篇，涉及主题有：粒子与场物理、天文与天体物理、多学科物理研究、核物理研究等。

报告还指出，进入世界本学科前列的中国科技期刊数量增加，国际显示度进一步增强。2020年，SCI数据库（科学引文索引）收录中国科技期刊225种，比2019年增加17种；Ei（工程索引）数据库收录中国科技期刊229种；Medline（医学索引）收录中国科技期刊136种。

2020年总被引频次进入本学科领域排名前四分之一（Q1区）的中国期刊共有18种，比2019年增加2种；影响因子进入Q1区的期刊有85种，比2019年增加16种。

来自2021《中国科技期刊引证报告》的数据指出，中国科技核心期刊的影响因子平均值为0.869，2001年以来年均增长率为6.5%；期刊的总被引频次均值为1523次，2001年以来年均增长率为9.4%，科技期刊学术影响水平有了明显提升。

值得一提的是，中信所建设的“领跑者5000-中国精品科技期刊顶尖学术论文平台（F5000）”国际影响力进一步扩大，已获得694.89万次检索，吸引来自美国、俄罗斯、加拿大等140余个国家的国际用户访问。

(责编：李依环、郝孟佳)