原标题：立足地域文化打造特色思政课堂

“大家找找课本上列出的古圣贤达，哪些和咱们周口有关？”

老子、孔子、庄子……

“越了解周口，越热爱周口。越熟悉传统文化，越热爱中华。”周口师院的老师王茂森说，这学期备课时，他请教学校研究地域文化的老师，将地域文化因素和思想政治课创新结合，思政课接地气了，学生爱听了，讲起来也更精彩了。

近年来，周口师范学院党委持续创新思想政治工作方式方法，着力把中华优秀传统文化、革命文化和学校文化有机融入人才培养各环节，讲好本地故事、红色故事、奋斗故事，引导师生从博大精深的中华文化中汲取滋养，丰富涵养，提升品位，以文化人、以文育人，进一步增强了中国特色社会主义文化自信，增进了学子的家国情怀，让学子认知家乡、爱上家乡、建设家乡。

融入传统文化，讲好身边故事

河南周口，素有“华夏先驱、九州圣迹”的美誉，是渔猎文明、农耕文明的滥觞和中华姓氏、龙图腾、道家文化的起源地，文化底蕴深厚，为学校思政课开展提供了丰富的资源。

周口师院持续开展传统文化专题讲座，十年专注一件事。自2011年开始，学校组织编印《周口地域文化十二讲》，把“周口地域文化校本特色课程”列入人才培养方案，每年面向大一新生开展周口历史文化系列讲座，帮助学生了解周口深厚的历史文化底蕴。

此外，周口师院还完成了《近代以来传统农区村落文化共同体研究》《越调申派青年表演人才培养》等有关周口传统文学的国家艺术基金项目、国家社科基金项目多项，成立了闵惠芬艺术中心、张伯驹艺术研究中心、书画艺术研究院、民族音乐研究所、周口民间艺术博物馆等10余个研究机构,为传统地域文化融入思政课堂打下坚实基础，让传统文化增强思政课亲和力、影响力。

学校围绕传承传统文化，开设了音乐表演专业（地方戏曲方向）和“越调经典剧目赏析”、申凤梅艺术赏析、“周口作家群研究”等特色课程，探索形成了“互联网+越调”“专业教育+公共美育+思想政治教育”等文化育人方式。“周口作家群研究”被遴选为国家图书馆公开课程。

聚焦革命文化，讲好红色故事

在周口这片热土上，无数中华儿女为了救亡图存，书写了一个个鲜活的革命故事：中山舰舰长李之龙曾在此以教员身份为掩护开展党的早期活动，北伐时期贺龙元帅曾在此播撒红色革命火种,抗日英雄吉鸿昌生于此长于此……

在讲到爱国主义精神时，马克思主义学院思政课教师田新辉把课堂搬到了吉鸿昌纪念馆。

“吉鸿昌18岁追随冯玉祥开始了革命生涯，实现了从一个旧民主主义者向一个共产主义者的转变，最后为了抗日救国壮烈牺牲。”

看着一件件陈旧而又鲜活的陈列品，田新辉老师在讲述过程中几度哽咽。吉鸿昌将军的爱国主义精神深深地感染着每一位同学。

“太震撼了！尤其是看到抗日英雄吉鸿昌‘恨不抗日死，留作今日羞。国破尚如此，我何惜此头’的就义诗之后，令我心情久久不能平静。在今后的学习和工作中，我们青年学子一定要高扬爱国主义伟大旗帜，把革命先烈的意志化为为中华民族伟大复兴而奋斗的实际行动！”一位学生表示。

挖掘学校文化，讲好奋斗故事

“张校长，我们想您。张校长，请您放心，您未走完的路，我们一定替您走下去……”

由周口师范学院师生精心排演的音乐情景剧《梦想的坚守》正在震撼上演。该剧以周口师范学院优秀校友张伟校长的感人事迹为素材，展现张伟扎根农村、艰苦奋斗、淡泊名利、无私奉献的优秀品质。

“我们为拥有张伟校友感到自豪，他用生命践行了‘师范’二字，我们要学习他鞠躬尽瘁，献身教育的精神，坚定理想信念，提升自身素质，在学习中陶冶情操，在实践中磨砺自己。”看了情景剧《梦想的坚守》后，新生何天祺流着泪说道。

每一所大学都有动人的故事，周口师院也不例外。在学校思政教育中，周口师院注重用身边人身边事教育身边人，邀请老教师、杰出校友来校作报告，成立学生社团挖掘校史资料，讲好校友故事，使学校发展奋进故事在学生间得到有效传播，前辈先贤的治学精神与道德风骨能够赓续。

校党委书记王云彪、校长臧振春带头为新生开讲思政第一课。其他校领导和老领导、老教授也结合自身专长为不同专业的新生讲述学校的历史文化和发展沿革。这一举措，实现了每年7000余名入学新生校史校情教育的全覆盖。

“对于一所地方大学而言，学校所处的地域文化以及历史积淀下的学校文化是学校发展的底蕴。”王云彪说，下一步学校还要继续深挖地方优秀传统文化，让学子身边的人和身边的事，成为文化育人的最鲜活教材，让学子热爱家乡、建设家乡。

（本报记者 王胜昔）

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