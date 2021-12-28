人民网北京12月28日电 （记者孙竞、郝孟佳）2022年全国硕士研究生招生考试已于27日结束。在今天下午召开的教育部新闻发布会上，教育部高校学生司司长王辉介绍，全国共安排考点3600余个，考场17万个，包括了1.3万个备用隔离考场。监考人员37.8万，为2.5万名疫情封控地区考生妥善安排在滞留地参加考试，各地考试组织平稳有序，实现了“应考尽考”和“平安研考”的目标。

王辉表示，今年的研考工作面临着特殊的形势和挑战。一是报名人数激增的挑战。今年研考全国报名人数457万，比去年增加了80万，报名总数和增量都创历史新高。二是突发疫情的挑战。近期，国内新冠肺炎疫情多点散发，陕西西安以及其他省份的有关地方实行了封闭管理，疫情防控形势复杂严峻。三是组考难度加大的挑战。研考试卷类型种类众多，受疫情影响，部分在疫情封控地区的考生无法赴原考点参加考试，研考组考面临着前所未有的压力。

教育部和有关部门以及各地为做好今年的研考工作，主要做了以下几个方面的工作——

第一，教育部多次召开部署会、调度会，全面加强工作部署，及时开展专项调度。指导各地特别是疫情形势复杂的重点省份，进一步完善应急预案，通过增设考点，就地借考、平移考场、调配试卷等方式，妥善安排疫情封控地区考生在滞留地就地考试。要求各地对相关密接和次密接考生，全部安排在“集中隔离点考场”考试，确保考生和工作人员健康安全。指导各地强化考试组织管理，严格试卷安全保密，加强考场安全检查，保障实现“应考尽考”，确保师生安全和考试安全。

第二，各有关部门密切配合，全力保障防疫组考和考试安全。各地卫生健康和疾控部门会同教育考试部门，根据疫情形势的变化，进一步完善工作方案，及时指导做好中高风险地区考试的防疫工作。公安、交通部门全力做好研考安全保卫、交通疏导、考生接送等工作，广大社区工作人员、志愿者全力做好疫情防控和考生服务工作。

第三，各地精心组织，全力保障研考平稳实施。各地党委政府高度重视研考工作，考前各地省招委都召开了专门会议进行了部署，各地协同联动，相互支持，为防疫组考和考试安全提供了强有力的保障。例如，陕西省全力克服西安全市封闭管理和雨雪恶劣天气的影响，临时调整增加9个考点，增设843个考场，为全省受疫情影响考生一一落实了考场借考，为351名隔离考生在隔离点安排了考点进行考试，为2132名封控区考生一人一车安排“点对点”的接送，临时调配分送试卷1.6万余份，全力保障考生实现应考尽考。

此外，内蒙古、浙江、云南、河南、广西、山西等地为因疫情封控滞留的考生，采取临时增设考点，省内和省外异地调卷，重新编排考场等措施，安排考生就地考试。

(责编：郝孟佳、秦华)