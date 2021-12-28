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陈峰：鼓励学生到祖国最需要的地方去 也支持学生灵活就业

2021年12月28日15:37 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月28日电 （记者孙竞、郝孟佳）今天，教育部召开“办实事 见实效”系列新闻发布会，围绕促进高校毕业生就业工作介绍“我为群众办实事”实践活动成效。在回答记者提问时，中国石油大学（北京）党委书记陈峰说：“除了鼓励学生到传统领域、到祖国最需要的地方去建功立业之外，我们也尊重学生的选择，鼓励支持学生灵活就业。”

陈峰介绍，现在面临着第四次科技和产业革命，企业的结构在变化，高校的学科交叉非常多，产生了很多新的专业，将来也会产生很多新的职业。随着互联网技术的应用，一些平台经济、共享经济蓬勃发展，创造出了很多新的业态、新的职业，也孕育出了更多的就业方式。针对这种新的趋势和变化，高校要引导毕业生树立正确的择业观、就业观。

“我们学校坚持需求引导，问题导向，着力培养学生在创业方面的意识。”陈峰说，在就业指导服务方面，学校遵循有利于促进学生自主创业的指导原则，修订了学生学籍管理的有关规定，设置创新创业学分，放宽了学生修业年限，允许调整学业进程，保留学籍休学创新创业等措施。另外，学校完善了创新创业服务体系，设立了大学生创业园，为有意创业的学生提供平台。

(责编：郝孟佳、秦华)

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