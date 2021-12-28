人民网北京12月28日电 以“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”为主题的人民网2021大学校长论坛日前在四川成都举行。本届论坛特别设置了北京分会场，对外经济贸易大学校长夏文斌出席论坛并发言。

2021年是对外经济贸易大学建校70周年。夏文斌表示，70年来，学校为中国经济的腾飞和服务国家治理、推进高水平对外开放培育了20万高素质复合型人才。“我们培养学生的核心宗旨，就是将来能够为国家、为社会，特别是为我国的国际交流与合作贡献力量。”

对于服务国家和地方经济社会发展的具体举措，夏文斌介绍，从目前来说，学校主要通过三项举措来推进：一是设立国家开放研究院，为国家的高水平开放建言献策，发挥智库作用；二是设立北京对外开放研究院，服务北京经济社会发展；三是注重培养人才，积极吸纳“海归”和国际上有影响力的经贸人才进校工作，着重培养其家国情怀，并发挥“外语+外贸”的学科优势，培养国际组织人才。

“服务国家战略是个大话题，需要深度融入到课程设计、评价机制体制当中去。”对于如何进一步推进教育高质量发展，夏文斌提出两点建议：一方面，要抓住“破五唯”这个东风，同时也需要集聚各方面的智慧和力量，特别是用好职称评价改革，多元评价老师；另一方面，在学生人才培养方面，要通过多元评价、综合评价，增强学生服务国家战略、解决实际问题的能力。

夏文斌表示，培养一流人才、服务国家的高水平对外开放，是对外经济贸易大学的职责所在。未来，学校将一如既往服务于国家高质量发展和高水平对外开放战略，为国家培养更多具有家国情怀、全球治理能力的现代化人才。（周静圆、实习生迟翔宇）

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