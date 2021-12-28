原标题：新华全媒+丨建文档、开直播、组团队……这届西安青年人应对疫情大考这样作答

12月23日中午，当西安电子科技大学大三学生高永凯在新建的在线文档中，敲下“西电疫情互助文档”几个字，并填上自己富余的防疫物资数量，把文档链接发到学校群聊中时，并未想到这个小小的文档在短短3天时间里，成为封闭管理期间学生们的防疫和生活信息“宝典”，甚至一度登上微博热搜。

随着新增确诊病例不断出现，西安市宣布自23日零时起，防疫措施再次升级，全市小区（村）、单位实行封闭管理。这让即将迎来期末考试的学生们在复习之余，也开始着手购买和囤积必备的生活物资。

“在期末复习的紧张阶段还要处理大量冗杂的生活信息，肯定不利于同学们备考。同学们聚集囤货，也不利于疫情防控。”高永凯说。于是就读于通信工程专业的他，立即想到建立一个在线文档作为统计和分享信息的互助平台。

西安交大机械学院研究生会核酸检测直播团队正在直播。（受访者 供图）

“愿疫情早日结束！”“西安交大加油！”在直播弹幕中，温暖的话语鼓舞着每个看直播人的心。“我们还会在直播中提供点歌服务，放一些同学们想听的歌，让大家放松心情。”胡晓坤笑着说，“疫情的阴霾终将散去，我们有信心！”

直面问题、勇往直前，面对疫情当代青年给出了自己的答案。而其中作为医学生的邓玉皎，更加坚定了自己从医的信念。

邓玉皎是西安交通大学临床医学专业的一名博士生。怀揣着医学生的使命感，邓玉皎和其他79名拥有医学专业知识背景的同学组成“仁心”志愿服务队，在封校期间为师生提供医疗保障服务。“封校期间，如果有同学有急症，有医师资格证的同学可以先对其进行紧急救治，避免情况恶化。”邓玉皎说。

“仁心”志愿队成员辅助医院进行疫情防控工作。（受访者 供图）

忙完了防疫工作，邓玉皎又匆匆走进实验室，继续她的科研工作。她说：“我现在要做的就是夯实基础、提升自我，在国家和人民需要我的时候能够站出来自信地说，我行、我能、我上！”（记者姜辰蓉 蔡馨逸 雷肖霄）

(责编：迟翔宇(实习生)、郝孟佳)