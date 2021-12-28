原标题：“大山里的小小航天人”：点燃山区儿童科幻之梦

“大山里的小小航天人”：点燃科幻之梦 韩宪 摄

从回顾神话中的飞天故事，到分享中国航天的辉煌成就，再到点亮大银幕的《流浪地球》，近日，四川省凉山彝族自治州盐源县前所乡小学的孩子们迎来了特殊的一课，他们穿上梦寐以求的宇航服，踏上梦想照进现实的舞台。

好的科幻作品能够激发读者对于科学、宇宙、技术的想象力，开拓思维，启发兴趣，对于孩子而言，更是如此。

在刘慈欣的名作《山》中，大山是最具科幻魅力的地方，而对于世代生长于大山中的孩子们而言，打开更宽广的眼界，激发探求未知世界信心和勇气的机会却更显难得。自然是造梦的科幻场，大山里的孩子同样具有科幻意识，渴望探索美妙的星空。

此次“大山里的小小航天人”活动中，四川省凉山彝族自治州盐源县前所乡小学的孩子们迎来了特殊的一课。从回顾中华民族古典神话中的飞天故事开始，到分享中国航天的辉煌成就，应邀而来的中国美院学生还与山区孩子们共同创作了大量手绘作品，结合正在推出的腾讯电影科幻季IP内容，让孩子们大开脑洞、自由创作。“我希望能周游整个世界还希望能看到高楼”、“我希望有一台又环保又节能的消防车”、“我想保护世界”……活动的鼓励，点燃了孩子们藏在心中的梦，大家将自己对航天梦想的渴望，呈现在画板之上，有温度的公益也展现出科幻魅力，拉进大山与梦想的距离。

呼应科幻主题，艺术共创环节以泸沽湖本地神话传说与“嫦娥”探测器、“玉兔”月球车的名字科普为引，鼓励孩子们在了解传统文化与现代科技发展的同时，用艺术共创的方式去打造自己梦想中的“未来星”。

“大山里的小小航天人”：点燃科幻之梦 韩宪 摄

随着乡村振兴建设的有力推进，对山区孩子进行教育帮扶的着眼点，早已不再局限于改善物质生活条件，而是聚焦精神文化建设，开拓视野、丰富精神食粮，形成积极向上的人生观和价值观。此次活动中，孩子们穿上梦寐以求的宇航服，在兴奋与激动中感受了成为“小小航天人”的荣耀与责任。拉满的航天氛围中，现场还放映了被誉为开启“中国科幻电影元年”的《流浪地球》。

“于不知不觉间，或一斑之智识，破遗传之迷信，改良思想，补助文明”，很多年以前，鲁迅就在科幻作品中看到启迪民智、推动进化的作用。历经风风雨雨，中国科幻文学终于在新世纪迎来了从进口到出口的时机，而电影《流浪地球》更是成功地在大银幕上呈现了属于中国人的科幻梦想，对于当日的“小小航天人”而言，从银幕之下到银幕之上，这一切不仅仅是梦境奇遇，更或将成为他们更多梦想的种子。

在中国航天事业快速发展、科幻作品不断掀起“科幻热”的背景下，除了线下公益活动，在中国首个科幻电影节“蓝星球科幻电影周”上，中国第一个以科幻为主题的电影展映活动也被首次推出。

此次活动的策划方腾讯视频整合电影品类优质资源，以涵盖《重启地球》《神兵特攻》等9个头部IP的重磅科幻片单为核心，打造了以“探见未来的光”为主题的电影科幻季。据悉，影展集中推广华语及海外经典科幻电影，并打造了系列自制科幻影片为国产科幻电影助力。（记者 高凯）

(责编：迟翔宇(实习生)、郝孟佳)