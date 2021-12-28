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首届全国学生（青年）运动会加快筹备

2021年12月28日09:03 | 来源：中国新闻网
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原标题：首届全国学生（青年）运动会加快筹备

首届全国学生（青年）运动会加快筹备

图为发布会现场。 黄令妍 摄

广西壮族自治区体育局副局长卢意文27日在新闻发布会上介绍，将于2023年在广西举办的第一届全国学生（青年）运动会（以下简称学青会）筹备进入快车道，已确定设公开组65个比赛项目，青运村项目整体形象建设进度过半。

2021年6月，经国务院批准，教育部联合国家体育总局明确由广西承办2023年第一届学青会。这是全国青年运动会和全国学生运动会合并后举办的首届盛会。

据介绍，首届学青会筹委会、执委会已正式揭牌，当前各项筹备工作正按计划稳步开展。首届学青会比赛项目设置初步形成，设公开组65个项目，其中夏季项目47个（泰拳为表演项目），冬季项目18个；设学生组10个项目，其中8个项目与公开组一致。广西拟承办41个夏季项目，其中南宁市将承办50%左右的项目，其余由其他设区市承办。曲棍球、现代五项、铁人三项、激流回旋、花样游泳、橄榄球6个夏季项目，以及18个冬季冰雪运动项目，根据广西的场馆条件和实际办赛能力，将由国家体育总局统筹协调放到广西之外省市举办。

首届学青会场馆建设与城市功能提升、民生改善相结合，既满足赛事要求，又兼顾赛后使用，满足人民群众健身需求。广西全区拟新建、续建、维修体育比赛场馆42个。青运村项目2020年7月开工建设，目前整体形象进度完成64%，项目运动员抵离中心及附楼已完成主体施工。

据悉，首届学青会会徽、会歌、吉祥物、宣传口号面向全球征集到作品7847件，评选出入围作品会徽20件、会歌20首、吉祥物20件、宣传口号50条。经过网络投票和专家评审环节，推选作品已确定，待审定后向社会发布征集评选结果。（记者黄令妍）

(责编：迟翔宇(实习生)、郝孟佳)

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