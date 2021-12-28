原标题：全市已建200所冰雪运动特色校

据北京市教育委员会副主任刘晓明介绍，2017年至今，市教委持续开展“冰雪进校园”系列推广普及活动，截至目前，本市中小学生上冰上雪人数已达近210万人次。

刘晓明透露，北京市中小学生冬季运动会从2016年至今已连续举办了6届，参赛人数从最初的500余人到现在的1700余人；比赛项目从最初的冰上拼图、雪地登坡等趣味项目，逐渐发展到了短道速滑、花样滑冰、冰壶、冰球、高山滑雪、单板滑雪等专业性项目，中小学生冬季运动会已经成为各区各学校展示冰雪运动水平和学生训练成果的平台，更为北京培养冰雪运动后备人才提供了有力支撑。

目前，全市已建设了200所冰雪运动特色校和200所奥林匹克教育示范校。今后，市教委将注重“运动项目普及”和“学校、学生特色发展”相结合，建立校园冰雪运动发展的长效机制，让更多学校和学生能够参与到冰雪运动中来。刘晓明表示，北京教育系统将充分有效利用冬奥场馆专业团队的资源优势，协同相关部门让冬奥场馆成为全市中小学生今后的实践训练基地和活动比赛场地，不断促进校园冰雪运动高水平、高质量、可持续发展。

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