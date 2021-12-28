原标题：江苏高校：网上共青团“触手可及”

江苏有167所高校，有基层团委3096个、基层团支部92089个，高校团员青年人数达225.84万。近年来，江苏高校共青团始终坚持“强化政治属性、适应青年特点、贴合媒体生态”的工作理念，不断拓展新媒体工作平台阵地，积极创新凝聚引领服务青年的方式方法，着力打造受青年欢迎的新媒体产品，政治坚定、活力四射、触手可及的“网上共青团”建设向纵深推进、成效明显。

突出立德树人，筑牢培根铸魂的网络阵地

围绕高校立德树人的根本任务，结合党史学习教育和学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神等主题，江苏高校共青团充分利用新媒体平台面向广大青年大学生开展思想政治引领工作，引导广大团员青年更加坚定不移地听党话、跟党走。

江苏共青团在高校团员青年中广泛开展“青年大学习”网上主题团课，一方面加强组织动员，专门印发工作指引，有针对性地推出“工作十法”；另一方面在高校开学季开展专项网络活动，就如何在大学新生团员中开展“青年大学习”进行宣传推广。全省绝大多数高校的参学率都在70%以上，三分之一达100%，总参学率和参学人数在全团保持前列。

自2018年年底开始，江苏共青团在全省高校常态化开设“信仰公开课”网上课堂，其中包含“新思想公开课”“素养公开课”“梦想公开课”等，优选思政专家、团干部、青年教师、杰出校友、团员青年榜样为主讲人，用青年学生喜闻乐见的形式讲好信仰公开课，让理想信念在落细落小落实中春风化雨、入脑入心。江苏共青团每年从高校申报的示范课中遴选精品课程进行加工完善，在网上课堂展播，目前已有线上精品示范课近百集。

从2021年1月开始，江苏共青团围绕学习宣传“十四五”规划，策划推出《青说“十四五”我的学习心得》系列微视频，选取省内高校青年师生代表，以“小切口”“小故事”切入，用青年化的语言，回顾历史、讲述未来。该栏目被学习强国全国平台“青春向党”专题全部集纳并在首页展示，点击量超1.2亿。

江苏共青团注重用青年感兴趣的方式，将党史学习教育转化为线上线下有意思的活动，实现最佳育人效果。2021年围绕建党百年，策划开展了“百年辉煌 E心向党”网络主题宣传活动，面向省内高校开展了“逐梦青春跟党走”剧本“飒”征集活动，共征集到85部剧本作品，其中已有7部公演；开展了“唱支歌儿给党听 红色经典伴成长”网络拉歌活动，其中两部拉歌视频作品被中宣部表扬并在全网推荐；开展了“歌颂写在大地上——线上马拉松暨打卡红色地标”活动，共吸引326万人次参与，累计打卡里程1.4亿公里。

坚持内容为王，占领高校青年的网聚圈层

在网络世界中，青年以“圈”群分，以“趣”类聚，在不同网络空间构建起不同的“小”圈层。目前，江苏高校共青团新媒体账号共有4918个，涵盖了包含微信公众号、微博、QQ空间、抖音、B站等近20个大学生常聚集的网络空间，通过做优内容建设，让优质作品在“破圈”传播中凝聚青年共识、发出青年声音，传播青春正能量。

江苏高校共青团瞄准以“抖音”为代表的各类音视频平台，主动占领网络阵地，以体现核心价值观的正能量音视频内容抢夺大学生“碎片化”时间，让更多优质内容在青年学生中破圈传播。

江苏共青团与南京航空航天大学、南京工业大学、江苏警官学院等众多高校联合制作的高校毕业季短视频《我终于在宿舍控制住了眼泪，没想到却泪崩在地铁里……》在B站发布后获赞破百万。江苏共青团还结合12月13日南京大屠杀死难者国家公祭日，在B站推出《听！这风声》原创视频。该视频由南京师范大学、南京传媒学院等高校的新媒体骨干参与拍摄制作，在国家公祭日当日播放量高达80万，满屏弹幕“勿忘国耻，振兴中华”，与全站青年一起“破防”共振。

强化学生为本，提供务实管用的网上服务

江苏共青团突出服务功能，发挥组织优势，为高校大学生协调资源，打造网上综合服务平台，将学校第二课堂活动及学生组织在线上平台生动呈现。学生自主选择参与活动，平台自动记录参加活动的学分，并以成绩单的形式准确记录每位学生参加第二课堂活动的实时情况。同时，江苏共青团还通过建立第二课堂数据应用中心，为该项工作开展提供精准指导，推动第二课堂成绩单的应用，提升学生的获得感。

近两年，面对新冠肺炎疫情给大学生就业带来的冲击，江苏共青团及时将就业服务从线下转战线上，组织各地积极开展“送岗直通车”直播荐岗活动，确保就业服务不断线。坚持标准化部署，制定规范性实施方案，推动开展了144场直播荐岗云接力。去年以来，依托线上线下工作载体，共为全省高校毕业生募集就业岗位超过53万个，累计帮助23040名大学生达成就业意向。

高校共青团新媒体工作需要线下实实在在的队伍支撑，江苏省绝大部分高校都建立了10人以上的运维团队开展新媒体工作。未来，江苏共青团将深入贯彻落实高校新媒体工作会议精神，认真学习借鉴兄弟省（区、市）的好做法、好经验，进一步发挥今年江苏共青团融媒体中心作用，继续做好与南京师范大学等重点高校的合作共建，不断推动江苏高校共青团新媒体工作实现新的发展、取得更大成效。

中青报·中青网记者 杨宝光

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