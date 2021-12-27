人民网北京12月27日电 （记者孙竞）百米高空，万伏高压，寒风凛冽……体重不到100斤的李嘉思，背着近20斤的检测设备，熟练地爬上输电铁塔，在导线上移动，认真地验收线路。

李嘉思在高空作业。本人供图

这位出生于1995年的女生，去年刚刚从武汉大学电气工程专业硕士毕业。目前，她是国网杭州供电公司输电运检中心的一名送电线路工，也是该公司成立63年来，第一位从事高空作业的女员工。

当天，李嘉思所验收的是国家重点建设项目京杭运河二通道涉及500千伏线路迁改工程，12月18日上午，这个位于杭州市临平区的工程顺利收官。

在武汉大学读书的时候，李嘉思是个典型的“萌妹子”。可一穿上厚厚的绝缘服，背上工具包，系上安全绳，她立刻变身“女汉子”。

“我们几乎每天都要高空作业，从30多米到上百米的铁塔，记不清爬了多少座”。李嘉思说。

李嘉思和师父在工作中。本人供图

新建输电工程投运前，一般都会派人人工走线，检查线路情况，类似杂技的走钢丝。导线上每一个螺栓、销钉的紧固程度都可能影响整个电力系统的运行，人工走线时要同时把所有螺栓和销钉检查一遍。

李嘉思介绍，与在地面观察不同，在高空时，导线会随着风向和人员走动的频率摆动，需要随时根据摆动频率调整自身姿态，才能维持平衡。经过一年多的培训，她已经能够熟练完成塔上检修作业。

然而，刚开始从事这份工作时，李嘉思并没有如此从容。“上塔时踩的是很细的脚钉，虽然我知道绝对安全，但还是特别害怕，双腿一直在止不住地抖，不自觉地把塔抱得特别紧。”因为这种僵硬、不规范的动作，李嘉思体力消耗很大，到十几米的平台上休息了好长时间，才继续爬上塔顶。”

为了适应工作，李嘉思克服困难、坚持训练。每天爬铁塔，让手脚都留下了很多淤青。第一次上塔，她足足用了三四十分钟。而现在，即使背着沉重的装备，她爬同等高度的塔只需要10分钟左右。

李嘉思正在攀爬杆塔。本人供图

为什么这么多男生在，你还要去爬塔？面对许多人的疑问，李嘉思坦言，作为女性，自身的身体柔韧性和细心谨慎，在走线时都是优势。虽然读研时的研究方向是高电压与绝缘技术，但想要在专业上有所建树，首先要打好基础，下沉到一线。

李嘉思说，“这份工作有令人着迷的地方，教会我坚强勇敢，每克服一个挑战、完成一项任务，都令我感到特别骄傲。我想抓紧每一分每一秒磨砺自己，期望能为明年亚运会保电建设贡献自己的一份力量。”

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