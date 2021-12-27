人民网成都12月27日电 （记者孙竞）深化产教融合，是完善国家和区域创新体系、推动科技自立自强的必然要求和务实举措。当前，校企合作有哪些新模式？产教融合该如何为科技自立自强提供源头活水？

日前，人民网2021大学校长论坛在四川成都举行，中国第一汽车集团人力资源部副总经理张英武就此分享了经验。

张英武谈到，进入新时代，各项事业发展迅速，对高等教育的需要更为迫切，对优秀人才的需求更为强烈。推动高等教育和实体经济双向互济、共同发展，加快建设教育强国、制造强国，大学与央企责无旁贷，使命光荣。

张英武介绍，近年来，中国一汽与诸多高校开展多维度、多形式的合作，迈出了产业高地与人才高地协同发展的新步伐。在人才培养上，通过共建教学与实践基地，开展讲学讲教等方式，联合培育了一批汽车制造领域的拔尖人才；在科研合作上，聚焦关键核心技术，加强协同创新，举力攻坚，在智能网联、新能源汽车等领域取得一系列突破性的成果；在产业共创上，发挥国家重点实验室、国家级工业设计中心等国家级创新平台作用，构建拓展了协同创新的生态圈。这一系列举措有力地促进了教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接，共同发展。

张英武表示，将进一步探讨企业与高校开放合作的新途径、新模式。“我们将进一步深化创新联盟建设，与高校联合搭建科研平台，携手打造科研攻关战斗堡垒；进一步创新产校融合模式，通过与高校课件共建、基地共建、校企双导师制等方式，联合培养高素质服务型人才；探索人才共通共用模式，从‘我拥有’向‘我集聚’转变，打造精品校企合作平台，用好用活各类人才资源和智力资源。”张英武说。

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