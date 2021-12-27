人民网北京12月27日电 提高学生的审美和人文素养，全面加强和改进美育是高等教育当前和今后一个时期的重要任务。多年来，广西师范大学探索联通本硕一体化人文素质教育体系，逐步构建起全方位的高校人文素养教育的育人机制。

谈到培养目标的制定，广西师范大学教授王彦表示，学校的人文素质教育体系是本硕一体化的，既考虑到不同阶段的发展需求，保持联通性和发展性，又考虑到不同学科的人文素养层次，关注个体差异性，实现培养目标的个性化。

“不同阶段的课程主题各有侧重，本科阶段突出人文社科类、自然科学类、艺术体育类等通识课程，硕士阶段构建以哲学专题、文学专题、历史专题、艺术专题等为主的“人文专题”课程模块。”广西师范大学教授李广海介绍。

在教学实践中，广西师范大学强调“做中学”实践体验式的教学模式，鼓励学生走出课堂，手脑并用，通过体验性的学习方式理解理论知识，同时又能将理论知识运用到实践中。“‘做中学’的教学模式更能激发我们的学习兴趣，无论是参观雁山校区的生物多样性博物馆，还是参观甄皮岩国家考古遗址公园等活动，我们都有意外的收获，也在体验式的学习中感受到《山海经》与《进化论》中的精辟论述，感悟人与自然、文化和谐共生的美妙。”学生张林海说。

据广西师范大学副教授覃泽宇介绍，学校还在教学方法上顺应人工智能的时代背景，创新发展新时代“互联网+”背景下的人文教育教学方式，充分融合线上线下教学方式，构建“1+N”（一师多课堂）和“1+M+N”（一师多校多课堂）的混合式授课方式，让人文教育的课堂真正变得“鲜活”起来。

广西师范大学的人文素质教育评价体系同样遵循本硕一体化的原则。“本科生的评价方式以汇报PPT、口语面试、展示摄影作品等为主；硕士生的评价方式以田野调查报告、小论文撰写等形式为主。这种考核方式并不是“唯结果论”，与日常学习表现挂钩，对我们来说更加客观。”学生赵一航说。

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