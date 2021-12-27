人民网北京12月27日电 （记者孙竞、李依环）今天上午，教育部召开新闻发布会，介绍振兴中西部高等教育相关情况。记者在现场了解到，“十三五”以来，新增省部共建中西部高校39所。“十三五”期间，中西部省部共建高校经费总计超500亿元，首批“双一流”建设高校重点共建带动中西部各地政府投入建设资金超190亿元。

教育部高等教育司司长吴岩介绍，自2012年起，教育部会同国家发展改革委启动中西部高校基础能力建设工程，累计支持173所中西部高校教学基础设施建设项目300余项。积极开展119所中央部门所属高校和东部高水平地方高校支援103所中西部高校工作，实现了西部12个省（区、市）和新疆生产建设兵团全覆盖。通过对口支援，教育部单独划拨定向单招博士指标4507个、硕士指标1522个，为受援高校教师提高学历水平开通绿色通道。

在学科专业结构方面，西部高校结合自身办学定位和办学特色，新增本科专业布点1万余个，增设了水土保持与荒漠化防治、草业科学、非物质文化遗产保护、粮食工程、藏药学、资源勘查工程、边防管理等一大批经济社会发展和民生急需紧缺专业。

吴岩提到，为提高课程质量，教育部面向西部高校提供近14万门慕课及小规模订制课程服务，帮助西部高校开展混合式教学超200万门次，打造出与本校课堂教学相融合的混合式“金课”。

为加强中西部高校师资队伍建设，教育部通过对口支援共选派900余名干部到中西部高校挂职工作，选派9700余名学术水平高、教学经验丰富的教师到受援高校开展实地授课、学术讲座等交流活动。中西部高校共选派3800多名管理干部到支援高校挂职锻炼、8800多名教师到支援高校进修学习。

吴岩透露，下一步，教育部将推动中西部高校集群发展。一方面，推高校集群，以西安、兰州为战略支点，带动引领西北高等教育的整体发展；以重庆、成都为战略支点，打造西南地区高等教育对外开放的桥头堡。另一方面，建专业集群，引导中西部高校聚焦区域发展急需，深入推进新工科、新医科、新农科、新文科建设，调整优化专业结构，打造特色优势专业集群。

此外，教育部还将在西北、西南、中部三大区域分别布局建设高等教育创新综合平台，建立东中西部高校全国性对口支援对接平台，在中西部高校布局建设一批现代产业学院、未来技术学院、智慧农业学院、高水平公共卫生学院，全面启动省部共建2.0，促进中西部高等教育高质量发展。

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