人民网北京12月27日电 （记者孙竞、李依环）教育部今天召开新闻发布会，介绍振兴中西部高等教育情况。对于今后如何进一步振兴中西部高等教育，教育部高等教育司司长吴岩表示，教育部将实施新时代振兴中西部高等教育攻坚行动，激发中西部高等教育内生动力和发展活力，全面提升中西部高等教育发展水平。

对于下一步振兴中西部高等教育的主要思路，吴岩从“四个一”出发，回答了记者提问——

一是“走一条新路”。要在国家战略和中西部经济社会发展的全局中，谋划中西部高等教育的全面振兴发展。

二是“布一个大局”。要主动对接全国主体功能区的规划，综合考虑地理、交通、产业、文化和自然禀赋的因素，形成区域特色鲜明、类型多样互补、引领作用强劲的中西部高等教育的发展格局。

三是“下一盘大棋”。要提升学科专业与区域发展的匹配度，推动产教深度融合，激发中西部高校发展的内生动力，来提升中西部高等教育服务区域经济社会发展的整体能力。

四是“推一组大招”。要聚焦人、财、物，在持续精准地“输血”方面拿出实招和硬招，同时更加积极地在“造血”方面下功夫。

在具体的政策支持方面，吴岩表示，一是要积极推动人才“西进”；二是要主动布局重大的平台和资源；三是要进一步加大办学条件的保障；四是要引导学生包括东部的学生到中西部建功立业；五是要大力推进中西部高校的信息化建设；六是深化国际交流合作；七是精准实施对口支援；八是要加强与中西部高校省份开展共建地方高校的工作。

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