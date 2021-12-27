原标题：首都少年儿童为冬奥献上“最美礼物”

展现冬奥精神的绘画作品、冬奥元素手工艺品……昨日，在2022年北京冬奥会开幕式倒计时40天之际，北京市丰台区第二届“漫酷杯”青少年原创动漫作品邀请展在丰台区少年宫举行。来自大兴和丰台两区中小学生创作的千余件作品在展览上展出，表达对北京2022年冬奥会的期盼与祝福，向北京冬奥会献上首都少年儿童的“最美礼物”。

北京青年报记者在现场了解到，此次活动包含画展和论坛研讨两大部分。其中，画展区展示了丰台区和大兴区中小学生喜迎冬奥的艺术作品，包括刻画冬奥精神的绘画作品，用想象展现冬奥智慧的手工艺品，用不同媒介、在不同物品上绘制的生活美学艺术品等。“我的绘画作品名字叫《一起向未来》。”站在自己的得奖作品前，丰台少年宫小学员井子妍向北青报记者详细介绍起来，“我画了奥运五环、冰墩墩和雪容融以及各种冬奥体育项目，体现了我们的冬奥精神。我还画了各国的国旗，希望各国人民手拉手团结起来，一起向未来。”

“此次参展作品有1000多件，种类各样，不仅有绘画作品，还有部分衍生，冬奥精神体现在学生生活的方方面面。”丰台区少年宫相关负责人介绍，活动参与面广、参与人数多、作品呈现方式丰富是本次活动的最大亮点。特别是大兴区少年宫师生的加入，更是加强了两区校外教育在美育实践活动中的合作。

论坛中，儿童美术专家龙念南老师、大兴区少年宫动漫馆的梁雪松老师同与会的各中小学美术教师代表就“美育在青少年儿童美术课程中的实施”话题展开充分讨论，为一线美术教师打开视野、拓宽教育实施的思路。丰台区少年宫相关负责人表示，这次活动不仅有青少年传递冬奥精神、描绘冬奥文化的特殊意义，更是美育与体育融合的教育成果，是两区少年儿童向2022年北京冬奥会献上的“最美礼物”。（记者 武文娟）

(责编：李依环、郝孟佳)