原标题：西安战疫下的雪中考研

12月25日，考生进入西安交通大学城市学院考点。新华社记者 张博文摄

12月25日，考生在西安石油大学考点测温。赵喜军摄/光明图片

12月25日，西安外国语大学考点隔离考区，监考人员在单人隔离考场监考。新华社记者 刘潇摄

12月25日，古城西安在纷纷扬扬的雪花中，迎来了2022年全国硕士研究生招生考试。近期，西安疫情防控形势严峻复杂，对硕士研究生考试造成巨大影响。为了确保硕士研究生招生考试顺利进行，西安各方全力以赴为考生“保驾护航”，确保师生安全和考试顺利。

应考尽考，无法跨市的考生就近借考

今年，陕西省研考报名总人数近17万人，其中在西安市参加考试的考生约13.5万人。考研前夕，还有个别考生因种种原因无法跨市按时到达指定考点应考，陕西省教育考试院连夜发布紧急公告，为错过前期多次摸排而耽误考试的考生提供兜底政策。公告称，此类考生可持本人准考证、身份证、48小时核酸检测阴性证明和个人书面情况说明（包括个人姓名、性别、身份证号、准考证号、原考点名称、无法应考原因、联系电话号码，承诺所提交信息真实可靠并签名），到距离最近的考点现场申请借考，由考点查核身份后紧急启用备用考场组织考试。在发布紧急公告的同时，工作人员也通过电话一一通知了这些考生。

针对考研专业课是自主命题，不同学校不同专业的考卷不一样等考生所担心的情况，陕西省教育考试院回应，已启动备用统考试卷，并会根据现场考生信息连夜调取自命题试卷，保证考生顺利考试。

在前期摸排考生报名信息、协调滞留考生借考等工作的基础上，陕西省教育考试院按照“分类处置”原则，根据不同情况，制定“一校一策”“一地一策”“一生一策”，针对不同类型受疫情影响的考生，连续多次发布公告，以新增考点、就地借考、送考上门等方式，努力实现“应考尽考”。

送考上门，不放弃任何一位考生

25日7时许，2022年全国硕士研究生招生考试西安建筑科技大学考点的老师，正在为1名报考该校的考生“送考上门”。这名考生因感染新冠肺炎正在西安市胸科医院隔离治疗，属于确诊考生，无法正常参加研究生入学考试。学校根据“应考尽考”的工作目标，送考上门，并全程按照考试要求“两对一”监考。

西安建筑科技大学研究生院负责人介绍，每场考试结束后，西安市胸科医院将按照疫情防控有关要求，对试题进行紫外线消杀，待试题表面采样符合送出条件后立即密封送出，交学校取回，全程做好试题保密工作。

25日6时30分，西北工业大学两名监考老师领到试卷并拿上记录仪，在全程录像的情况下，前往隔离考生所在的隔离酒店，上门送考。另一边，在西安智选假日隔离酒店内，一位报考长安大学的密接考生的研究生考试正在进行。据工作人员介绍，现场的考务人员执行二级防疫标准，佩戴口罩、护目镜，身穿防护服进行监考。

西安多所高校都在为集中隔离点的考生送考。西北大学紧急成立党员教师干部突击队，招募112名党员干部。25日，突击队的26名党员教师一早就出发，领取试卷，为7名集中隔离的考生送考上门。

西安交通大学对于身处隔离点的14名隔离考生，提前“一对一”联系，确认考生考试信息，并与所有酒店负责人完成对接，协调好考试期间所有问题。另外，学校还提前对28位监考人员进行了“一对一”培训，完成《隔离考场“一对一”监考实施程序及操作指令》演练。据悉，25日所有去隔离酒店送考的监考人员均带着行李，监考完将进行隔离。

多措并举，全力做好后勤保障工作

25日早上的大雪，对考研学子的出行又增加了一分困难。为保障考生不受天气情况影响顺利出行，西安财经大学行知学院准备了校车为学子的考研之路保驾护航，甚至还有老师自发用私家车接送考生。在西安电子科技大学考点考试的考生，也在开考前由学校组织的大巴车顺利送达。

据西安市交通运输局副局长李斌科介绍，西安市交通运输局在出租汽车行业紧急动员，设立考生交通保障调度中心，组建了5000辆由巡游出租车和网约车组成的保障队伍，每20辆车为一个保障小组，由专人负责，免费为全市封控区的考生提供一对一服务，接送考生往返居住地和考场，同时将在外围储备一定数量的预备运力，切实做好突发事件应对工作。

25日5时30分，西安交通大学4名党员志愿者便已赶往集合点领取工作任务，准备开启一天的志愿服务工作。为保障研究生招生考试的顺利进行，西安交通大学组织了800余名疫情防控志愿者，为考生提供路线引导、核酸检测引导等服务。

第一科考试结束后，多个考点为校外考生提供了免费午餐，还有学校免费发放餐券以解决校外考生就餐问题。

西安科技大学研究生院12月24日发布公告，为校外考生提供两日免费午餐，并提前制作了校外研究生考试就餐券8100余张，保证每一位校外考生考试一结束就能吃到可口热乎的饭菜。考试结束后，西安科技大学还将为考生提供免费的核酸检测服务。

在西安理工大学，考试快结束时，志愿者们已戴着口罩、面罩、手套并提着盒饭等候在考场门外，准备为考生送免费午餐。志愿者们还贴心地在午餐上贴上了手写考研祝福。西北工业大学也从校外采购免费午餐，由志愿者们送进考场，分发给考生。西安文理学院则在校内专门设立了考研师生免费午餐供应处，让考生们在大礼堂、倍格硅巷里就餐、休息。

一名西安建筑科技大学的考生表示：“这次研究生考试是我的一次人生大考，眼前这些无私无畏、勇于付出的人们，让我知晓自己希望成为什么、能够为社会作出何种贡献，也让我有了奋发向上的不竭动力。”

（本报记者 张哲浩 李洁）

(责编：郝孟佳、李依环)