原标题：在孩子心里留下家乡美

“每逢星期天，就不断有孩子来，在家长陪伴下参加打土坯、推石磨活动，体验农耕生活，孩子们可开心了。”时值冬季农闲时节，河南省灵宝市阳平镇大湖村村委委员石江江却闲不住。他说：“不仅要让孩子们玩好，还要让他们吃好。”

青山环抱的大湖村地处小秦岭北麓，一排排红黄相间的别墅错落山间，这个靠开采金矿富裕起来的山村，在生态修复中，转身走上了“绿水青山就是金山银山”的发展道路。

青山深处的“黄金古采洞”成了景点，如今孩子们来到这里，不仅可以参加矿洞体验项目，还有二十四节气广场，石磨、石碾广场体验区，农耕文化展示长廊，耕地劳作区、蔬菜种植区，打土坯体验区等着他们。

“看着这些我们用过的农具，心里觉得亲切啊！给小孙子讲讲老一辈过去的生活，小家伙很感兴趣，我们爷孙俩的互动也多了起来。”在灵宝市阳平镇香什村文化长廊，村民周大爷正指着各种农具给小孙子讲解得津津有味。

香什村党支部书记、村委会主任安拥军告诉记者，随着农村环境整治，村里发动社会自愿捐资，加上村集体出资，共投资130万元，建成了长约650米，集休闲、健身、农耕传承、文化启教观赏等为一体的融合体农耕文化长廊。

“哇，豆浆……”适逢节假日，来焦村镇西常册村体验农耕生活、休闲度假的人络绎不绝。围着石磨的孩子们好奇地喊出了声。磨出的豆浆新鲜卫生、没有豆渣、口味纯正，孩子们争着品尝自己磨的豆浆。

“周末来这里，让孩子亲身体验劳动过程和收获劳动成果，传承优秀劳动美德。”灵宝市某单位的年轻妈妈赵圆说。

“我们通过深挖自然人文历史资源，围绕立德树人根本任务，打造特色研学基地，厚植农耕文化，融入传统道德文化、孝道文化等，全方位、多层次、多视角地展示了中华文明与地方特色文化，让孩子从小受到心灵的熏陶，体验快乐与趣味，在孩子心里留下家乡美。”灵宝市教体局研学旅行指导中心主任赵凯说。

“灵宝市以每年的《道德经》文化艺术周、苹果花节、农民丰收节暨灵宝苹果采摘季、金城果会等重点节庆活动为契机，组织学生开展主题研学旅行活动，产生广泛影响。”赵凯介绍，结合小学、初中、高中不同阶段学生年龄的特点和认知发展规律，灵宝市教育部门建立了独具特色的灵宝文化研学课程体系，2018年以来，相继开发了20余门研学课程，出版发行了《河南·灵宝函谷关研学实践教育课程》《河南·灵宝苹果研学实践教育课程》等河南省研学实践教育精品课程。

目前，灵宝市已经形成以优秀传统文化、红色教育、劳动实践、自然生态、科技体验为主，种类齐全、资源丰富的研学旅行实践基地布局，已建成国家级研学基地1个、河南省级研学基地4个、三门峡市级研学基地5个，累计参与研学人数40余万人次，被认定为全国中小学劳动教育实验区。

（本报记者 崔志坚 本报通讯员 邢博）

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