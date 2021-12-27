原标题：“抠门”副校长钟柳艳：让每一分钱都“吃”到学生嘴里

“学生的伙食费要使用到位，一分钱都不能截留、克扣，一定要全部‘吃’到学生嘴里！”说这句话的，是广西柳州市融水苗族自治县丹江初级中学分管后勤的副校长钟柳艳。

她经常到学校食堂门口“盯”住两块公示牌：一块是“丹江初级中学学生营养改善计划带量食谱公示”，另一块是“丹江初级中学学生早晚餐带量食谱公示”。两块牌子上每天都公示当天的三餐食谱、学生就餐人数、食材采购品类单价数量等信息。“让每一分钱都‘吃’到学生嘴里，看似小事，其实是涉及学生利益的大事，是民生工程。”她说。

“钟柳艳在伙食费的支出管理方面非常‘抠门’，还有效控制了浪费现象，被县里评为2021年度‘勤廉榜样’。”该校校长何谋说。

丹江初级中学从2018年6月起，实行“4元四荤两素一饭一汤”的自助用餐模式，并成为实施农村义务学校学生营养改善计划的典范。

早餐4.5元能吃七八个品类，中餐5元（2021年秋季学期从4元提高到5元）、晚餐5.5元都能吃上四荤两素一饭一汤，“还经常有牛肉、猪脚、扣肉这样的‘硬菜’，我们非常放心！”一位家长到学校陪餐监督后曾这样对钟柳艳说。根据有关规定，学校实行“家长陪餐”制度，请家长参与到食堂的食品安全和资金管理等方面的监督工作中。

“她对采购要求非常高，经常检查我们的进出库账单，而且时时抽查核算。”对于钟柳艳的较真，食堂领班陶永林看在眼里。“她经常告诫我们，要确保每一分钱都‘吃’到学生嘴里，必须对食材的采购严格把关。采购的量足了，没有截留、克扣，才能保证用足伙食资金。”

除了有采购制度和实行常规的采购验收等办法外，丹江初级中学还有一个独特的监督办法——“市场询价”。

“市场询价”就是根据县教育局的安排，由学校领导、教师代表、后勤人员、家长代表，约上配送企业的相关人员，共同到该县的大市场进行现场询价、比对。询价时，大家拿着配送单，逐一对照配送单价和市场价，认真做好记录。

“这些人每次到摊点挑挑拣拣，问这问那，但又不买东西。”说到询价，该县一个蔬菜摊点老板有些无奈地说，“他们这么做是为了孩子们能吃足吃好，我们也理解，所以主动为他们报价。”

每次询价之后，学校总是“占便宜”。因为经询价小组把关后，所询价的品类以询价结果为结算依据，单价都是低于市场价的。

“每次询价，学校总是‘赢家’”。负责询价和配送的欧阳经理“领教”过钟柳艳的“抠门”。她说：“按程序，询价之后，大家就签字认可了。但钟副校长总是拿出五六个菜品，说她自己昨天在市场买菜的价钱没这么高，非得再压一下价钱。还说学生大部分来自边远山区，家庭经济条件不怎么好，又是消费群体，配送的食材要实惠一些，才能吃得更好。”

钟柳艳不但抠门，而且很细致。她发现，在实行自助用餐工作中，确实达到菜品丰富的目的，但也存在剩饭菜的浪费现象。看到这样的情况，她下决心认真抓制止食堂浪费这项工作。

“只要存在浪费问题，也不能说都‘吃’到学生嘴里”。钟柳艳说。

不久，大家就看到一支由200多人组成的监督队伍，分成两组“盯”住大家就餐：一组在碗筷收集处，专门负责监督“光盘行动”；一组则在餐厅进行“巡视”，专门看大家吃饭的情况。如今，学校还把一些就餐纪律纳入学校的德育范围。

“浪费大大减少了！”负责收拾剩饭菜的食堂阿姨马翠群最有发言权。她指着厨余垃圾桶说：“吃自助餐以前，每天都有这么五六桶，拉都拉不动，现在一天三餐一共才不到一桶。”

梁洲 中青报·中青网记者 谢洋

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