原标题：返乡大学生黄土塬上开辟“致富路”

大槐树还是那棵大槐树，大槐树村却已不再是往日的大槐树村。

因为，曾经进城务工的青年回来创业了，曾经跳出农门的大学生回乡就业了。

王琳和樊格是大槐树村的00后女青年。12月的一个下午，樊格刚忙完工作，就来到中青报·中青网记者面前，笑着讲起她的回村史。与此同时，王琳在旁边满脸笑容地忙着做直播。

几年前，她俩的梦想都是通过考大学，早日离开这个渭北黄土旱塬上的小村庄。但大学毕业后，两人选择直接回村。她们现在是大槐树村集体电商中心的员工。

大槐树村是陕西省咸阳市淳化县石桥镇的一个黄土旱塬村。曾经，贫穷和这里的黄土一样普遍，225户825人的小村庄，2014年贫困发生率一度达46.3%。但随着脱贫攻坚政策的实施，村里发生了翻天覆地的变化，一举改变了贫穷落后的面貌，村容村貌干净整洁，还实现了一、二、三产业齐头并进发展。

90后女青年“荒坡坡”领兵“百万羽”

站在可俯瞰整个园区的观景台上，90后女青年高竹英姿飒爽，自信得像一个率领百万士兵的“将军”。她的“百万兵”，就是园区里一家现代化养鸡场里的上百万只鸡。

高竹离开淳化县在外闯荡了10年，既积累了资金、技术和经验，还拿到了本科学历。2019年，看到家乡脱贫攻坚以来的巨大变化，商业嗅觉灵敏的她迅速创立咸阳坤竹农业有限公司。次年，她又成功牵手一家食品公司，与淳化县官庄镇政府合作，在该镇发展肉鸡养殖项目。

该项目占地100亩，总投资3800万元，2021年2月开工至今，已建成自动化标准养殖栏舍7栋、田园综合体两栋、林下养殖示范园1处，带领35户脱贫群众参与代养，计划年出栏肉鸡120万羽，将实现产值1800万元。

今年，高竹又与甘肃一家农业科技公司合作，发展中草药无抗鸡养殖产业；与厦门一家绿肥科技公司合作，引进“生物催化酶”技术，将厂禽畜废弃物转化为有机肥。

目前，作为一座现代化农业养殖产业园，该养鸡场在养殖全过程中融入智能化监控、大数据比对、温室自动掌控等高科技手段，具备排污、清粪、防疫、喂养、供水、供暖等一体化功能。

高竹之所以将产业园选在官庄镇上坳村，是因为这里实施了引水上塬工程。这意味着，高竹既能利用沟坡荒地建设产业园，又有充足的水源保障。

她围绕中草药鸡养殖特色产业，布局建设综合服务区、田园社区、耕读研学体验区、现代农业产业示范区四大板块，依托“林下+棚内”“代养+自然农法”等模式，正力争建成集农业旅游、文化休闲、耕读研学、现代产业等多种功能为一体的耕读山水田园综合体。

引水上塬是咸阳市“北四县”（淳化、旬邑、永寿、长武）在脱贫攻坚期间大力实施的一项利民工程。咸阳北部渭北旱塬引来水源后，不仅使种养殖业发展有了保障，还吸引了一大批青年和大学毕业生回乡创业就业。

引水上塬“引”来返乡创业大学生

如今，大槐树村“引水上塬”灌溉工程共铺设灌溉管道1.19万米、覆盖耕地1800余亩，突破了本村农业“靠天吃饭”的瓶颈，夯实了产业发展基础。

因为有了水，大槐树村在旱塬上发展起规模化种养殖业，累计建成蔬菜大棚80座、日光温室大棚18栋，特色产业已具规模。

因为有了水，曾长期在西安跑运输的村民土迎军回来了。2019年，他联合村里的脱贫户土军利、土军军筹资75万元，流转土地18亩，建起全村第一座规模化养牛场。当地称之为“三兄弟养牛场”。

养牛场主养秦川牛，年出栏量200头，能让土迎军等养殖户的年净收益达到12万元，8名务工人员的月收入能有3000元。今年，三兄弟又为养牛场流转土地24亩，已完成二期扩建工程，预计3年内的肉牛年出栏量可增至500头。他们还计划继续扩大规模，提升养殖机械化程度，再增设8个就业岗位。

在中国银行总行的帮扶下，大槐树村投资395万元建成一条现代化全流程的瓜子生产线。石桥镇的9个村集体经济入股255万元，年租赁收益为15.3万元。该生产线年产值达3000万元，吸纳20人就业，年人均收入1.8万元。

一业兴带来百业旺，大槐树村成立的集体电商中心，吸引了王琳和樊格这两名曾“逃离”这里的00后返乡。该中心总投资215万元、占地面积3780平方米，是一座集分拣包装、商品展示、视频直播、仓储物流于一体的现代化电商分拣中心，年销售额超1200万元，日均在岗务者23人次以上。

大学毕业生也回大槐树村了！在与电商中心的业务往来中，村支书杨新旺看中了邻村青年张晗，请他来当电商中心经理。

张晗带着王琳、樊格两名大学生及王欢等返乡青年，把这座中心打造成了咸阳“北四县”的特色农产品销售中心。今年，该中心与淳化、旬邑、长武、永寿等地的12家企业合作，整合区域内87种特色产品，累计销售各类农产品1277吨，销售额达2500万元、盈利200万元。

“我们村集体经济收入已实现了300万元，正向500万元目标迈进！”杨新旺自豪地说。

在淳化的山坡沟壑中，返乡创业的大学毕业生还有雒昭昭、刘兰等。雒昭昭在石桥镇李塬村养乌鸡，从事特色养殖，现任陕西农耕生态农业开发有限公司总经理、淳化绿农种养殖专业合作社理事长。刘兰毕业于西安理工大学，返乡创立了淳化县宇坤种养殖农民专业合作社、百农易购电商平台、兰荞花农业科技有限公司，辐射带动1500余户群众实现增产增收。

淳化县乡村振兴局局长吴宏介绍说，脱贫攻坚以来，淳化县统筹实施贷款扶持、技能培训、创业补助“三大工程”，全力支持青年创业，先后为210余名大学生、社会青年等群体发放无息小额担保贷款及创业基金贷款2800余万元。2017年至今，全县共有500余名青年参加“SYB”创业培训、2800余名青年参加就业技能培训、35名青年参加电商专题培训，为20余名创业青年发放一次性创业补贴10余万元，为创业孵化基地发放创业补助资金60余万元，极大地激发了广大青年的创业动力。

如今，在大力实施乡村振兴的道路上，随着返乡青年、大学毕业生的加入，淳化这片渭北黄土塬有了更多生机。

中青报·中青网记者 黄博

(责编：郝孟佳、李依环)