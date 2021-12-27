原标题：北大团委：“4S”工作法跑出思政教育新路径

互联网正在媒体领域催发一场前所未有的变革。北京大学团委因势利导、精心谋局、大胆破局，以“新媒体”驱动团学组织全局改革，以“时、式、实、势”4个“S”，重构聚合育人思路、组织构架、工作单元、业务流程，不断提升组织力、引领力、服务力和大局贡献度。

第一个“S”：把握“时”

立足“日常时”。青年引领是永恒的“进行时”，没有“暂停键”。北大团委用“新媒体”武装起全校39个院系团委、1249个基层团支部，联通每一条网线、每一个屏幕、每一名青年，构建起“天上有云、地上有格、格中有人”的思政网络。“党委-团委-支部-团员”一键直连，党团指令、宣推信息15分钟直达，确保信息传递全员高效、精准无损。为应对新冠肺炎疫情的反复局势，北大团委主动作为，联合人民网、中国共产党新闻网开辟了《北大思政微讲堂：战“疫”时刻看中国》等云思政、云课程、云团课，邀请林毅夫、潘维、钟南山等专家学者开设了近百堂线上精品党团微课，覆盖3.2万余人次，确保党史学习全天候、不掉线。北大团委推动“五育”工作的在线转型，新生教育月、社团文化月、美育文化月等线上与线下、虚拟与现实互联互动，确保“德智体美劳”全员覆盖、时时引领。

抓住“黄金时”。重要时节决不是思政工作的“留白期”，而是价值引领的黄金期。寒假期间，北大团委主动补位，“大屏”“小屏”联动，上线“快乐北大人、健康北大人、奋斗北大人”精品活动。其中学生的探戈、相声、京剧等才艺悉数登陆“云舞台”，浏览量破4000万；健身“云接力”，上万名师生线上比拼，接力两万多公里长跑。暑假期间，学生社会实践实现线上线下灵活切换、无缝衔接，思政实践课3377名本科生、“力行计划”500多名硕博士研究生，奔赴全国各地触摸新时代脉搏、助力乡村振兴，学党史、研国情、干实事，成功应对疫情、台风、暴雨等突发事件，实现零新冠病毒感染、零风险事件、任务100%完成。平时周末，北大团委的团学骨干、博士研究生、冬奥会志愿者组成宣讲团，走进大中小学课堂，在视频号、B站、抖音、微信公众号等平台同步直播，激发青年爱国情、报国志。

第二个“S”：找准“式”

以“新技术方式”提升“精准率”。依托新媒体和大数据，推动精品活动与学生需求精准匹配，形成了几个“一小时”。一是“志愿集结一小时”。北大团委打造了由“家燕”“青燕”“银燕”“雪燕”构成的“燕阵”志愿服务体系，线上响应线下驰援，在疫苗接种、大型典礼、社区服务等各项活动志愿者招募中，1小时即可实现近千人的云端火速集结，年均志愿服务10万人次。冬奥志愿者网络报名中，北大7588名师生报名，居全市第一。

二是“活动报名一小时”。场均1000人的《国家相册》《觉醒年代》《长津湖》等主创团队进北大活动、5400人的五四青春长跑活动、每天在线的200多家学生社团的兴趣拓展等各类共青团活动，北大团委基本实现1小时内完成活动报名，根本上解决了人员组织难、活动覆盖窄的问题。

三是“自觉学习一小时”。北大团委将学术话语生动融入新媒体形式，“科创达人风采秀”“挑战杯”活动通过VR、AR等前沿技术，打通线上线下，掀起校园科创风潮。2021年“挑战杯”中，该校近1000支参赛团队报名，立项数量创历史新高。

以“全媒体形式”提升“点赞率”。北大团委坚持“用最酷的方式找最酷的人讲最酷的课”。推出原创歌曲《最美的相约》入选中宣部重点出版作品。推出《没有共产党就没有新中国》《唱支山歌给党听》《花儿为什么这样红》等14个MV，累计播放量破两亿。联合中国青年报社推出《“北大青年‘数’说四史”》，邀请青年师生走到台前、走入镜头，用鲜活数字讲述李大钊、遵义会议、南昌起义等人物、故事，首集点击量就突破1亿，累积点击量突破两亿。

第三个“S”：落于“实”

实事求是，数据做实。一时的内容迎合只能留下看客的眼睛，持续的硬核干货才能留住青年的心。截至目前，北大共青团公众号联动北大公众号，以及院系、学生社团等公众号，形成了近百个平台互联互动的宣推矩阵，累计关注人数近30余万人。近两年来，北大团委公众号日均阅读量较之2019年度同比提升300%、150%。在每周的首都高校共青团公众号排名中，北大团委稳居前3名。

谋事在人，队伍作风实。北大团委推出“圆梦先锋”计划，突出新媒体赋能，涵盖理论、宣讲、文艺等11个青年代表群体，共计4000余名学生骨干；面向研究生新生的“1000+”领航培养计划打通线上线下人才培养体系，各类课程覆盖12900人次。青年新媒体素养锻造也初见成效。庆祝中国共产党成立100周年大会举行当天，关于学生柏艾辰的“以党员身份参加大会的北大学生”“北大学生镜头里的庆祝大会合唱团闭幕后”两个话题同时登上微博热搜，累计阅读量高达3.2亿。两年来，学生自制的短视频时常引发社会热议，云端涌现出更多讲述北大青年好故事、传递北大青春正能量的北大自媒体达人。

第四个“S”：融入“势”

因势而谋。北大团委结合中央精神，主动贴近青年，让爱党爱国“炫”起来，让励志“潮”起来。北大团委举办“学习英雄事迹，弘扬英雄精神”直播报告会，邀请“时代楷模”王传喜、王继才，“大国工匠”方文墨，全军优秀共产党员曹先建等先进典型讲述中国英雄的传奇故事，覆盖两万余名北大师生。北大团委开设的《产品设计》《技术解析》《创新创业大讲堂》等9门双创类专门课程，以及主办的《北大讲座》，线上授课互动，打造兼具人文关怀和刚性服务的新媒体思政生态，讲座实录所形成文字出版物也屡登畅销书榜首。

应势而动。北大团委将中华民族传统节日、国家纪念日作为思政发力点，用行动和态度彰显价值引领和文化自信。剧星风采大赛、十佳歌手大赛等现场、直播、录播三管齐下，从线下走向线上，从校内走向校外，观看人次逾百万，爱国教育、美育工作在新媒体助推下，走向“无界化”。

立德树人、为党育人、为国育才，是北大团委不变的初心。未来，北大团委将继续坚持不懈讲好青年故事，引导青年“守正道、走大道”，不断开创新时代北大共青团新媒体工作的新局面。

中青报·中青网记者 杨宝光

(责编：郝孟佳、李依环)