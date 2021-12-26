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刘铜华：加强基础研究，推动重大科技突破

2021年12月26日13:29 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月26日电 （记者孙竞）以“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”为主题的人民网2021大学校长论坛日前在四川成都举行。本届论坛特别设置了北京分会场，北京中医药大学副校长刘铜华出席论坛并发言。

刘铜华认为，未来中医药面对大健康产业，特别是在建立人类健康命运共同体上会发挥重要的作用。中医药的发展不仅要重视在科技上自立，更要重视在科技上自强，才能影响世界，为人类健康服务。

刘铜华指出，中医药人才培养有自己的特色。张仲景在《伤寒论》中记载了自己“勤求古训，博采众长”的学习经验，强调不断学习古人的经验，博采各家之长，不断实践、不断提高。北京中医药大学在中医人才培养中强调“强基础、多临床、早临床”，在本科教育中，学校注重拓展知识面，启蒙创新思维，配备导师，积极引领学生思考问题。在研究生教育中，针对专业学位和学术学位不同类型，强调培养具有工匠精神的专业型、学术型博士、硕士，使他们能够在实践中真正地提高科研水平、临床疗效和服务质量。

刘铜华介绍了北京中医药大学“解码中医计划”，计划主要开展三方面研究。第一，科学训诂、揭示内涵。用现代科学方法，阐释中医药防治疾病的物质基础和科学内涵，让大多数人能够理解、接受中医药，促进中医药文化传播。第二，传承精华、守正创新。在传承中医药精华中，不断创新，开展原创研究，丰富和发展中医药理论和方法，促进中医药现代化。第三，多学科交叉，技术突破。通过多学科交叉研究，实现中医药防治重大疾病的理论和技术方法突破，促进中医药自立自强，推动中医药走向世界。

(责编：郝孟佳、秦华)

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