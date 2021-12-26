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郑承军：秉持人类命运共同体，为服务国家战略增添语言特色

2021年12月26日16:28 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月26日电 （记者孙竞）以“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”为主题的人民网2021大学校长论坛日前在四川成都举行。本届论坛特别设置了北京分会场，北京第二外国语学院副校长郑承军出席论坛并发言。

郑承军副校长就学校人才培养特色做了介绍，北京第二外国语学院秉承“中外人文交流”使命，以服务国家战略和首都发展为己任，致力于培养“多语种复语、跨专业复合”的具有家国情怀、国际视野的国际化复合型人才。学校不断创新人才培养模式，努力提高人才培养的水平与质量，在加大外语教学力度的同时，注重引导学生“讲好中国故事，传播中国声音”，以“融中外，兼知行”的学风为导向，真正培育学生能够具备跨文化交流使者的品质与能力。

郑承军副校长强调，高校间应形成共建共享的协作机制。高校与高校之间不仅要建立良好的交流平台，高校与社会的其他相关团体、协会等更要达成友好合作机制。高校间要发扬互惠互助的协作精神，找到共同点，拓宽协作面。

(责编：郝孟佳、秦华)

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