人民网北京12月26日电 （记者孙竞）以“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”为主题的人民网2021大学校长论坛日前在四川成都举行。本届论坛特别设置了北京分会场，中国传媒大学党委副书记、纪委书记王达品出席论坛并发言。

王达品表示，为党育人、为国育才，是高校的初心和使命。中国传媒大学是一所传媒特色鲜明的大学，为党和国家培养输送了大批高素质传媒人才。人才培养事关学生成长成才、事关党和国家的新闻传播事业，事关中华民族伟大复兴大业，中国传媒大学党委高度重视传媒人才培养，坚持从政治上看教育、从民生上抓教育、从规律上办教育，突出政治引领，围绕如何做好思政工作，进行制度设计，为为党育人、为国育才提供更坚强的保障。

王达品表示，中传积极探索人才培养规律，特别是怎么把思政工作和业务工作、人才培养工作更好地融合起来。学校注重业务工作和学生思政工作相融合，从抓学生的创作、活动、实践等方面深化思政工作效果。同时，也注意引导学生在参与活动的过程中，进一步培养家国情怀，夯实理想信念，培育社会主义核心价值观。

王达品重点从三个方面总结了中传思政课建设的特色做法和先进经验——

一是加大思政课建设的推进力度。中传创新性提出党委书记和两位党委副书记同时联系马克思主义学院的工作机制；同时，全体校领导分工联系所有一线思政课教师，定期和这些教师沟通，做到全覆盖。

二是综合施策，推进思政课建设。从思政课教师队伍建设、课程建设、平台拓展、特色凝练、职称评审、科研规划和责任落实等方面集中发力，提供支持，建设好立德树人关键课程。

三是深化思政课改革创新。中传围绕学校的学科专业特点，特别是面向学生需求，深化思政课改革。从2018年、2019年开始推出了“双师”思政课。同时，还实现了专业课老师参与思政课教学，强化专业课的思政育人功能，推进课程思政与思政课程协同发力，强化育人效果。

王达品指出，中传思政课改革体现在多个层面。一是在学校内部，除了马院思政课教师之外，把全校的相关资源进行统筹优化，构建校内协同育人机制。二是实现高校之间的资源共享，比如北京东部地区五校思政课教师联合备课等，通过更大平台实现高校之间的优质资源整合、统筹。三是实现高校和社会资源的共享，包括社会实践资源、专家资源、网络平台资源等。

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