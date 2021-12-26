人民网北京12月26日电 （记者孙竞）以“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”为主题的人民网2021大学校长论坛日前在四川成都举行。本届论坛特别设置了北京分会场，北京科技大学副校长张卫冬出席论坛并发言。

张卫冬表示，我国正在从钢铁大国向钢铁强国迈进，结合国家在新形势下对人才的迫切需求，学校在三个方面做了布局。一是针对本科生开展研究型本科教育。本科生从入学开始，就安排一位老师作为他的导师，未来四年会在导师的指导下学习、做科研，为下一步发展提供良好的专业基础。二是构建开放式研究生教育。通过本硕贯通、与行业院所共同带教硕士，博士生、开设国际班等形式，为学生顺利进入行业就业奠定基础。三是布局服务型继续教育。针对未来钢铁行业面临绿色、智能、低碳的需求，学校“十四五”提出了“百企万人”的计划，希望利用北科大的师资为一百家钢铁企业培育一万名一线人才，支撑我国钢铁企业实现绿色、低碳、智能化发展。

针对中国科技领域的卡脖子问题，张卫冬认为有优势的高校和企业组建创新联合体是一个好的解决方式。目前，北京科技大学和宝武、鞍钢、中国重燃、商飞、首钢、北汽等一系列企业共同组建了创新联合体，为行业企业解决卡脖子问题，提供技术和人才支撑。

张卫冬强调，北京科技大学作为钢铁摇篮，将继续为中华民族的伟大复兴铸就钢铁脊梁。

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