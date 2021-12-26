人民网北京12月26日电 （记者孙竞）以“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”为主题的人民网2021大学校长论坛日前在四川成都举行。本届论坛特别设置了北京分会场，北京交通大学党委副书记许安国出席论坛并发言。

许安国表示，北京交通大学是一所因铁路而生，伴铁路而兴的百年学府，办学历史悠久，行业特色鲜明。进入新时代，学校肩负着交通强国，建设人才高地、创新高地、新思想策源地的重大责任。学校的目标就是要把学生培养成具有深厚家国情怀、强烈社会责任感，堪当交通强国、科技强国、教育强国重任的时代新人。

许安国指出，过去五年来，北京交通大学深入贯彻落实中央的决策部署，按照教育部、北京市的统一要求和部署，学校统筹多方资源，整合各方力量，加强顶层设计，切实推进思政课程和课程思政的建设。在特色做法上，主要有两个方面——

一是丰富课程的内容，创新教学的形式，树牢交通强国特色的品牌。学校从校史中挖掘出33位典型的爱路报国的人物，总结长期扎根轨道交通领域的30多位科学家和15个科研团队的典型案例。将这些鲜活的案例，引入到思政课堂。在创新教学形式方面，学校将思政课堂搬到交通行业领域的重点实验室、设备馆、博物馆，打造学生喜欢的思政课题。

二是提高思政课的实践环节的质量。学校探索构建了“4+4+5”的思政课实践环节教学模式。首先是做到资源的四通，把校内外所有的实践平台打通，把相关的教师几支队伍融通，把实践环节中的理论和实践进行融合，把思政课程和课程思政有机地汇通。其次是依托4个平台，课内实践的平台、校内实践的平台、社会实践的平台、专业实习实训平台。再依托这4个平台，实行五大机制做保障。

在谈到如何让大学思政课入脑入心时？许安国表示，思政课堂要注重“活”起来，北京交通大学通过师生自编自演自导原创话剧《茅以升》等节目，形成校园文化品牌，以文育人、以文化人，打造生动的大思政课堂。同时，学校鼓励师生参与大型国家庆典活动，激发师生强国有我的自豪感和担当感。

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