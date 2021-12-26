人民网北京12月26日电 （记者孙竞）以“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”为主题的人民网2021大学校长论坛日前在四川成都举行。本届论坛特别设置了北京分会场，中国农业大学副校长林万龙出席论坛并发言。

“怎么样培养好人才，怎么样使用好人才，这是科技自立自强非常重要的两个方面。”林万龙指出，中国农大在人才培养方面的有力举措可以概括为三个方面，培养知农爱农的情怀，培养强农兴农的能力，培养学农为农的行动。

第一，学校大力强化知农爱农的情怀教育。打造《大国三农》精品在线开放课程，建设一批《大国三农》系列通识课程，建设耕读实践基地，构建耕读教育与劳动教育有机融合的育人模式，让学生在学习和实践中，对“三农”有了解，对“三农”有感情。

第二，注重培养学生强农兴农的能力。学校围绕新农科建设进行了大量的专业改造和专业升级，持续优化专业布局，例如增设了兽医公共卫生、食品营养与健康、农业智能装备工程、土地科学与技术、生物质科学与工程等多个新农科专业。同时，学校进行了课程体系的调整，实现“通专平衡、交叉融合”，既有专业教育的培养，又注重全面素质的培养。学校还设立人才培养特区，推进实施“强基计划”，加强基础学科拔尖创新人才培养，推动国家亟需领域后备人才的培养。

第三，着力培养学生学农为农的行动。开展实践育人工程，形成了“科技小院”“种业菁英班”等一系列扎根“三农”一线的实践育人特色品牌，指导学生到“三农”一线，对接脱贫攻坚、对接乡村振兴、对接农业绿色发展等，将专业知识的学习和农业农村现代化的服务紧密结合在一起。

林万龙表示，在用好人才方面，中国农业大学紧密围绕国家重大战略需求，部署十大科技行动计划，布局营养健康、耕地保护、种业、绿色发展等领域的科技攻关行动。在人才评价方面，做出重大改革，以科技人员的实际贡献、原创性的贡献，来评价其科技成果。

“破解‘卡脖子’的技术领域难题，其中很重要的一点是要解决科技评价机制的问题。这个评价机制应该更多地起到鼓励合作的作用，今年校长论坛的主题叫‘共建、共融、共享’，这三个‘共’的实质就是合作。只有合作才有可能‘共建、共融、共享’。所以，在高校内部，怎么样鼓励大家合作，做出更多更高质量的成果，是应该着重考虑的问题。鼓励科技评价体系改革，鼓励高校之间开展合作，这就是新型举国体制非常重要的一个涵义。”林万龙说道。

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