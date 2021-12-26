人民网北京12月26日电 （记者孙竞）以“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”为主题的人民网2021大学校长论坛日前在四川成都举行。本届论坛特别设置了北京分会场，中国戏曲学院副院长冉常建出席论坛并发言。

冉常建表示，中国戏曲学院在七十多年的发展历史中，始终把党的教育方针和戏曲艺术紧密结合。国戏1950年成立之时，首届校长田汉正是国歌的作者。田汉要求坚决把党的教育方针落实到教学的方方面面，国戏一直重点围绕要培养什么样的戏曲接班人，怎样培养戏曲接班人，要让未来的戏曲人才德艺双馨、继往开来等方面落实立德树人根本任务。

冉常建指出，国戏十分重视思政课铸魂育人主渠道的作用，在思政课方面，学校也有一些特色做法。

一是成立全国艺术高校思想政治理论课教学研究会，其秘书处就设置在国戏，研究会每年召集全国艺术高校的思政课教师，共同研讨在艺术高校如何落实立德树人根本任务。

二是学校将思政课的内容和要义与戏曲的特色相结合，挖掘思政课理论和戏曲实践相结合的点，通过一些具有戏曲实例的课程、案例，支撑思政理论教学。

三是牵头北京市六所艺术高校，组织了艺术名家进思政课堂。通过共同邀请一些有信仰、有道德、有情怀、有担当的艺术大家进课堂，为学生讲授思政课，将他们的艺术作品和思政结合起来。

四是学校在讲思政课的同时开辟实践性课时，引导学校的学生，将理论和实践结合起来。其中，学生模型作品参与全国大学生思政作品创作大赛获一等奖。

“将剧本讲通、讲明、讲透，学生自然而然、潜移默化地受到了思政教育。”冉常建表示，优秀戏曲剧目本身可以说是道德、思想、政治的综合体，也是课程思政的重要内容，只要让学生全身心地把作品排练好，就会春风化雨、润物无声，进入学生的心灵，落实思政教育。

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