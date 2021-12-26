原标题：2022研考陕西中医药大学免费发放中药香囊 多举措暖心护考

图为考生手持中药香囊。 陕西中医药大学 供图

25日，2022年全国硕士研究生招生考试开考。为确保研究生招生考试和疫情防控“双安全”，陕西中医药大学周密部署，为考生提供全方位暖心服务。

今年陕西研考报名总人数近17万人。当前，西安市疫情防控形势严峻复杂，对研考造成巨大影响。陕西各考研点多措并举做好考场保障和服务工作，全力以赴确保师生安全和考试安全。

25日早晨，陕西中医药大学的“考研直通车”准时到达指定地点，辅导员老师点对点接422名考生进入考点。期间，辅导员老师提醒考生检查证件、文具，配合做好疫情防控，勉励考生保持良好心态，沉着应战。

图为考生进入学校。 陕西中医药大学 供图

陕西中医药大学第二附属医院治未病科工作人员在紧张的防疫工作间隙，选用具有环境消毒作用的苍术、艾叶、板兰根、藿香，以及具有固精安神、疏肝理气功效的夜交藤、山萸肉、丁香、薄荷等中药，加班制作了一批防疫香囊。在香囊正反两面还印有“金榜题名”“独占鳌头”的祝福语。

考生王彩玉说：“考研前夜，收到辛老师团队制作的中药香囊，非常激动，这不仅仅是一份礼物，更是一份温暖、一份安心。感谢陕中医，感谢这里的每一位老师！”

据介绍，学校注重发挥党支部战斗堡垒作用、党员先锋模范作用，以及团员生力军作用，组建团员青年“突击队”，助力学生考研和疫情防控工作。广大党员及“突击队”队员积极参与到考生咨询、监考考务、秩序维护、防疫宣传、校门值守等工作中，合力守护疫情防控“底线”和研究生招生考试“安全线”。

图为“考研直通车”。 陕西中医药大学 供图

此外，学校为考试结束当天不能返回实习点的考生提供宿舍，积极购买被褥及生活用品保障学生日常所需，解决了近300名考研学生的后顾之忧。

预防医学专业的实习生张丹扬说：“考试结束后暂时不能回实习单位，得知学校能给提供住宿觉得特别暖心，这两天先安心考试，后面也想作为志愿者参与到学校疫情防控工作中。”(记者 张远)

(责编：郝孟佳、薄晨棣)