原标题：当考研遇上疫情“考验” 西北工业大学筑起防疫之门

风雪中等候考生的西北工业大学志愿者。 西北工业大学供图

2022年全国硕士研究生考试25日正式开考，早上6时，西北工业大学考点的志愿者与工作人员已经迎着风雪做好了准备，静待赶考学子。

据了解，今年，西北工业大学考点考生人数再创新高，省内市外借考考生683人，B类和集中隔离需“送考上门”考生6人，封控区、管控区和居家隔离C类“点对点”考生14人。考生类别多、情况复杂多变、组考压力极大。

清晨6时许，考生已陆续到达考点大门，考生现场提供核酸检测报告、核验健康绿码、核验身份信息、测温后有序排队进入考场。

校园各处均安排了大量志愿者，协助查验考生入场凭证。“请有序排队，保持一米距离，并出示身份证、准考证、健康承诺书……”志愿者一遍一遍提醒考生入场流程及防疫注意事项。

志愿者协助查验考生入场凭证。 西北工业大学供图

在隔离酒店，西北工业大学监考老师正在对隔离考生进行监考，隔离点监考人员将考卷送达指定酒店，学校组织为隔离点考生送考上门，多项举措助力考生参加考试。

该校各部门还在前期摸排考生报名信息、协调滞留考生借考等工作的基础上，推出多种举措，包括为考生提供免费午餐、临时休息区等。为了防止考生感冒，学校特别为考生提供姜汤，并祝福考生一切顺利。

据悉，24日傍晚，西北工业大学接到了13名考生的电话，得知他们因附近社区管控升级而不能进入所预订的宾馆住宿。为了保证学生能够顺利考试，学校协调出5个活动室、3个小会议室和值班房临时加床，改成住宿场所，解决了13名考生的住宿问题。

为更好地为考生服务，该校后勤保障单位动员信息服务、餐饮、物业消杀、动力保障等部门2400余人，24小时留守校园，随时解决出现的新问题、新情况，并给予主动服务，让考生得到充分的后勤保障。(张一辰 高铖)

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