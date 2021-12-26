原标题：教师“按需轮岗” 建立“成长档案”

今年11月，一七一中学附属青年湖小学迎来了来自地坛小学和安外三条小学的10位外校轮岗教师，同时该校也有10名老师轮岗到这两所学校。北京青年报记者昨日从一七一中学教育集团了解到，虽然轮岗仅一个多月，但老师们在新的环境中都有新收获，而这种教师“按需”轮岗的操作，也让学校和学生齐受益。

“老师今天也跟大家分享一下我的旅行……”在一七一中学附属青年湖小学五年级7班的英语课堂里，来自安外三条小学的轮岗英语老师吴倩正在为同学们进行英文旅行写作训练。“这里的学生思维比较灵活，对我来说是一个新的挑战，我会在教学中尽量为学生留出更多自由发挥的空间。”吴倩告诉北青报记者，对于不同班的学生学情，她还会随时调整教学方案，并与教研组的老师一起教研。

从青年湖小学轮岗到地坛小学的音乐老师史常慧也告诉北青报记者，跨校轮岗让她吸收到了不少轮岗校的优质资源，比如她可以将地坛小学优质的戏剧特色融入到音乐课程中。

据了解，为了让轮岗教师发挥最大的作用，学校还特别为到校轮岗的教师匹配了教学伙伴和生活伙伴，并建立了“成长成才档案”。据青年湖小学常务副校长冯宁介绍，轮岗教师到校后，学校会对他们进行岗前培训、日常培训以及每月集中培训，“我们还鼓励轮岗老师融入到备课组和教研组，与本校老师一同教研，教学资源也全部分享。”冯宁说。

“我们根据选派学校的岗位实际需求，按需定岗、按岗定人，形成供需报表，丰富供给源。轮岗前，学校副校长会提前摸底轮岗校需求，按照‘一对一’的形式进行轮岗交流。”一七一中学教育集团的校长陈爱玉介绍，在教师自愿报名的前提下，他们会尽量选派有丰富教学经验、积极进取精神、很强教育素养并能带动交流轮岗学校教师共同提升的教师。而教师们的轮岗体验、轮岗收获等，都会记录到“成长档案”中。

除了与合作校间的轮岗，一七一中学教育集团自2014年与青年湖小学形成九年一贯制后，集团内中学、小学教师间交流轮岗已成为常态。7年来，共有教师干部轮岗200多人，目前中学和小学已形成办学资源、管理思想、干部人群的贯通。（记者 武文娟 摄影/本报记者 郝羿）

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