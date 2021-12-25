新闻1+1丨当考研遇上疫情 如何保障学生顺利参加考试？

全国硕士研究生招生考试25日进行，封闭式管理下的西安考生约有13.5万人；受疫情影响的浙江省需要异地借考的超过400人，共涉及23个省。当考研遇上疫情的考验，面临着怎样的挑战？学生们的考验，又该如何保障？《新闻1+1》邀请总台记者李志、浙江绍兴市上虞区副区长章颖芳，共同关注：疫情下的“考研”！

西安13.5万学生如何考研？

截至目前，西安累计报告本土确诊255例，12月24日是西安封闭管理第二天，25日是2022年全国硕士研究生招生考试的第一天。

23日，陕西省教育考试院发布《致参加2022年陕西省研考考生的一封信》，强调，今年的研考准考证不仅是考生报名信息的证明书，也是考生出行的通行证。那么，25日的考研，对于西安，是怎样的考验？

总台记者 李志：从这一封信发布的时间就可以看出来陕西省和西安市对于这次考研的重视程度。因为在疫情的重压之下，有13.5万名考生要走向考场，很多措施都需要临时调整，而且要求万无一失，所以这封信发得比较晚。而且这封信除了这些措施之外，还从很多方面给考生很多提示和提醒，比如一些考点的安排，准考证的领取方式。

西安考研，考生交通如何保障？

总台记者 李志：为了解决这些学生的出行问题，西安市专门进行了安排和部署。从25日到27日考试期间，西安市的公交、地铁、出租车、网约车，这些公共交通都是正常运转的，可以方便考生出行。由于现在西安市实施封闭式管理，所以按照防疫的相关需求，也进行了分级措施。比如说对于封控区的考生，为了确保安全就不能采取私家车的出行方式，而是由政府统一协调网约车，提供一对一点对点的接送服务。考生们在路上如果遇到了困难，还可以及时向现场的交警求助。整个考试的沿线会有很多交警执勤，来保障道路的畅通和考生们的安全。第二种，管控区的考生可以自驾车来考点。经过了西安相关部门的一个调研，这三天考试涉及西安市的考点一共有34个，公交线路共有137条，公交车将在满载不超过50%的前提下，缩短发车时间，确保考生都能顺利抵达考点。

明天考研，西安如何保证应考尽考？

总台记者 李志：考生要根据自己所在地风险的类型、自己的实际情况，比如是B类、C类，是密接、次密接，还是次密接的密接，根据不同的方式要及时向有关考试部门汇报，然后相关部门会根据分类处置的原则，制定“一校一策”“一地一策”，一个学生一个对策。最终只有一个目的，就是一定要实现“应考尽考”的目标，让13.5万考生都能顺利参加考试。

对于一些意外，西安是否有应急安排？给考生的提示是什么？

总台记者 李志：就在今天(24日)下午4点钟，西安市疫情防控发布会开始之前，西安气象台又发布了未来24小时灾害天气的预警汇报。预计25日西安会下雪，以小雪为主，最低气温会达到零下6度，这个可能对考生又多加了一层考验。西安市交通部门已经做好了相应预案，肯定可以确保学生们顺利到达，交通出行和学生的安全都是有相关预案的，这点应该没有问题。

西安的高校，如何应对考研？

总台记者 李志：因为西安的高校比较多，学生也比较多，对于这些高校来说，他们也做好了一些准备。举几个例子，西安交通大学通过电话短信和调查问卷的形式，掌握了考生的一些情况，并且及时调整了考试的方案。陕西师范大学在学校当中专门划定了考研的午餐专区，并且准备了专属的平价午餐给学生们提供。西安理工大学为了方便考生，在校内外都设有免费的核酸检测点。西北大学成立了一支由100多名老师党员干部的突击队，他们专门要提供B类、C类的考生，为这些考生提供上门的送考服务，并且随时要参加考试的监考考务工作等一些突发性工作。

除了这之外，各个大学对于考生来讲，考场也是分了不同的级别，主要是一级、二级，还有普通的考场。一级的考场是给出现了体温偏高，健康码异常的学生。二级考场作为密度更小，防护级别也更高，它主要是供封控区的考生使用。还有就是普通考场，普通考场占了这次考试的90%，来自隔离点和封控区以外的考生，都是在普通考场参加考试的。

疫情之下，其他地区考生如何应考尽考？

受浙江疫情影响，浙江省本次需要异地借考的总人数超过400人；在满洲里市第一中学考点，每个考场座位从30个减少到15个，前后间隔1米以上，左右间隔超过1.5米；黑龙江省因封控政策滞留在黑龙江、需在省外参加考试的考生，经审核同意后可在黑龙江省借考。

浙江上虞：对考生的保障工作有哪些？

浙江绍兴市上虞区副区长 章颖芳：我们本着以生为本的理念，在做好疫情防控的同时，为所有的考生，包括异地借考的考生提供温馨周到的服务。

这些服务保障主要有几个方面：

(1)在疫情的防控上，连续三天医护人员上门对他们开展核酸检测。对于其中的特殊考生，我们还有医护人员和负压救护车转送至特殊的考场进行考试。这个特殊考生就是包括在隔离点的考生，每一场考试以后都要对试卷和考场进行全面消毒。

(2)在安排出行上，我们对所有考生，包括异地借考的考生编排了接送的线路，定时、定点、定车、定人送考生到考点，指挥部为每一位考生下发了特别的通行证，允许考生凭通行证或者是准考证和身份证等证件进行通行，我们对所有的考生都安排了专门车辆进行接送。

(3)后勤保障上，我们保障考生在中午进行休息，提供休息的场所。考点为考生准备干粮，确保他们能够安心顺利地进行考试。

(责编：彭晓玲、刘圆圆)