从早上8时开始，人大附中海口实验学校的小学生陆续走进校园，有的拍球，有的转呼啦圈。“自从‘双减’落地后，我们学校取消了早上统一的早读，把上午集中开展教育教学活动时间调整为8时20分，以保障小学生拥有充足的睡眠和早餐时间。对于一些因家庭特殊情况提前到校的学生，学校提前开门，在操场上放置跳绳、毽子、呼啦圈等体育用具，供学生自由选择，同时配备了体育老师值班，对早到的学生进行技术指导和运动安全管理。”日前，人大附中海口实验学校校长蒲煜向记者介绍。

作息时间调整，课堂效率提起来，作业量降下来，特色课程开起来，课后服务办起来……“双减”政策落地百余日，记者走访了海南多个市县的中小学，看到一些变化正在悄然发生，各学校正想方设法在学科教育、文化知识教育、教学时间上做减法，在阳光快乐教育、文化底蕴培养、教学质量上做加法，学校教育主阵地的作用正在强化。

课堂提效 作业“瘦身”

“导学案很好用，课前用来预习；上课通过导学案，我们能轻松跟着老师节奏学习；课后复习巩固知识。”一提到导学案，海南中学初中部的学生都在点赞。今年秋季学期以来，海南中学初中部全面铺开导学案教学模式。导学案是什么？海南中学教务科副科长莫德勋介绍：“导学案是引导学生学习的方案，由各学科老师利用暑假时间集体备课设计，课前统一印发给学生。里面包含这节课的教学目标、重点难点，也有针对课程内容设计的若干个问题，用来考查学生的自学和预习效果。导学案形式不固定，既有印刷版，也有老师手绘的逻辑思维导图，能够帮助学生把学习从被动变为主动、从课中移到课前、从无目的转为有目标，调动了学生学习的积极性。”

海南华侨中学地理组则把初中地理教学内容设计成一个个小游戏，创设角色扮演类、益智竞技类、模拟探究类、数字体验类、类比推理类等五大类游戏情境，通过反复的游戏和比赛，让学生轻松掌握教学中枯燥和抽象的知识难点，提高了学生地理学习的兴趣，增强了课堂教学的时效性。

课后服务融入海南元素

16时30分，三亚市第九小学学生郑博旖结束一天的课程后来到学校的沙画教室。“我当时抱着试一试的想法报名了沙画班，没想到这么有趣。”漏沙、挥沙、捏沙、甩沙……他和同学们用沙子创作的图案各具特色，有椰风海韵、碧海蓝天、可爱动物，还有栩栩如生的人物。三亚市第九小学紧挨三亚湾，学校在蓝天碧海之间追寻文化立校。为了贯彻落实好“双减”政策，学校把原有的社团特色课程和新设的课后服务课程有机结合，将海洋特色课程沙画、贝壳画等纳入校内服务课程，深受学生和家长喜爱。

同一时间，三亚市天涯区槟榔小学的学生们或拿着黎族乐器吹起动听的旋律，或进入黎陶教室制作黎陶手工艺品，或走上讲台用黎族方言讲述动听的故事……槟榔小学是位于槟榔河畔的一所乡村小学，539名在校生基本都来自周边的黎族村庄。学校结合地域特色、学校历史、本地环境，开发了竹竿舞、黎陶、黎族方言故事、黎族乐器等特色课程，大课间全校学生一起跳竹竿舞是学校多年来的传统。在“双减”背景下，槟榔小学完善校内课后服务设计。“我们学校每天两节课后服务，一节基础托管课，一节特色托管课。”槟榔小学校长陈先光介绍，基础托管以辅导孩子做作业为主，特色托管则开设黎陶、灼吧等具有黎族特色的课程。

部分校外教培机构正有序转型

走进新东方海口学校，只见门口放着两块大海报，内容均为新推出的国内研学和营地教育。新东方海口学校负责人洪甜甜表示，“双减”政策实施以来，新东方海口学校退租了三分之二的教学点，学校在今年秋季课程结束后，将全面停止所有义务教育阶段学科类培训，培训方向转往科创、美术、研学等素质素养类教育。

已从事10余年学科培训的海口学有为教育培训中心也正在积极调整转型。该培训中心负责人汪建刚表示，已向民政部门申请登记为非营利性机构。汪建刚表示，一个更加健康的教育生态，将为校外培训机构的长远发展起到积极作用。

据介绍，截至12月3日，海南全省863家义务教育学科类培训机构已转型非学科358家、注销361家，转型和注销比例达到83.31%。为做好义务教育阶段学科类校外培训机构从业人员就业保障，海南省人社厅开展了“教培行业人才专项服务”，支持他们参加就业技能培训和创业培训，鼓励和引导他们转岗、转行就业和自主创业。（记者 王晓樱 林川）

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