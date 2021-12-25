人民网北京12月25日电 （记者孙竞）记者今天从教育部获悉，日前，教育部会同国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部联合印发《关于开展“组团式”援疆教育人才选派工作的通知》，决定进一步拓展“组团式”援疆领域，开展“组团式”援疆教育人才选派工作。

教育部表示，通过开展“组团式”援疆教育人才选派工作，充分利用对口援疆省市优质教育资源，向新疆（含新疆生产建设兵团，下同）选派一批优秀教育人才加强新疆教师队伍建设，集中力量培训和带动当地教师，通过“支援一所学校、示范一个地区”，提高新疆受援学校管理和教育教学水平，提升新疆教育造血能力，切实加强新疆教师队伍建设。

教育部按照对口支援关系，定期从对口援疆省市组团选派一批优秀教育人才支援新疆。每个援疆团队由10名左右教育管理人员和专任教师组成，组团支援1所学校。根据受援地需求，九年一贯制学校、十二年一贯制学校、中等职业学校可适当增加援疆教育人才人数。原则上以紧缺学科教师为主、兼顾其他学科。受援学段涵盖幼儿园、小学、初中、高中（含中职）四个学段。

记者了解到，首批共选派“组团式”援疆教育人才2000余名，援助新疆200余所学校，今年秋季学期已经基本选派到位。

根据要求，“组团式”援疆教育人才要求政治可靠、师德高尚、爱岗敬业、业务精良，坚决执行党的教育方针，维护祖国统一和民族团结；普通话水平达到国家统一规定标准，有较强的工作能力和责任感；作风扎实，不怕吃苦，甘于奉献，身心健康；学校管理人员除符合上述要求外，还应具有较强的组织领导能力和丰富的学校管理经验。

教育部指出，原则上从教育教学管理水平较高的中小学校选派“组团式”援疆教育人才，确保选派质量。每批在疆时间一般为一年半左右，期满轮换。“组团式”援疆教育人才在疆工作期间，由派出单位与新疆共同管理，在薪酬待遇、职称评审、考核评定、表彰奖励等方面按照援疆干部和人才政策同等对待，确保待遇上优保障、使用上促成长、管理上重关怀。

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