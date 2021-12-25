中新网北京12月25日电(郎朗)今日起，2022年全国硕士研究生招生考试将举行，本次考试报考人数达到457万，创历史新高。在当前复杂的疫情形势下，各地就本次考试的防疫措施进行了部署，并采取多种保障措施，确保考生应考尽考。

457万人报考！考研报名人数再创历史新高

按照此前公布的消息，2022年全国硕士研究生招生考试时间为2021年12月25日至26日(每天上午8:30—11:30，下午14:00—17:00)。超过3小时的考试科目在12月27日进行(起始时间8:30，截止时间由招生单位确定，不超过14:30)。

教育部的数据显示，本次考试报名人数高达457万人，相较于上一年度的377万人，激增80万人，再创历史新高。

从近年数据来看，越来越多的人加入考研大军，报名人数屡创新高。2017年研究生报考人数首破200万大关，达201万人；2020年，考研人数则首次突破了300万大关，达341万人；到2022年，这一数字首次突破400万。

纵观这些年的考研报名数据，从2017年的201万，到2022年的457万，5年时间，考研报名人数增加了256万。

根据中国教育在线发布的《2022年全国研究生招生调查报告》，自2016年起，我国硕士研究生报考人数在高位上保持高增长趋势，2015—2022年，7年平均增长15.8%。就“考研热”原因，报告分析，近六成考生因为就业竞争大，想增强就业竞争力而选择考研。

“高校毕业生主要有三大出路：就业、国内深造、出国深造。从就业角度看，就业竞争导致部分学生由就业转向读研，从出国的角度讲，目前国外的疫情并没有得到完全遏制，更多的学生选择在国内深造，这些因素都在导致国内考研热情不断高涨。”新文道教研院院长万磊此前对媒体分析。

疫情形势复杂 各地对考试防疫措施作出要求

针对当前国内散发的疫情形势，教育部和各地方就考试相关的疫情防控工作都作出了要求和部署。

22日，教育部召开考试安全工作视频会。会议要求，对疫情形势复杂的重点省份进行专项调度，进一步完善应急处置方案，及时妥善处置疫情封控地区滞留考生就地参加考试。同时，增设备用考点、隔离考点及医院考场、集中隔离点考场等，全力确保考生和考试工作人员身体健康和生命安全。

在当前正在全力抗疫的陕西西安，本次考研，陕西省考试院要求在西安市管控区和防范区内的考生考试须持48小时内两次核酸阴性证明，其他区域的考生须持48小时内核酸阴性证明参加考试，在考生出入居住地、进入考点的过程中均须接受工作人员的查验，核酸检测结果的纸质证明和电子凭证均予以认可。

根据浙江省考试院11月24日发布的《浙江省硕士研究生招生考试(初试)考生疫情防控须知》，考前14天内有省外活动轨迹的考生，参加考试时须向考点提供首日考试前48小时内我省医疗机构出具的核酸检测阴性证明材料。

多地出台举措确保考生应考尽考

据“陕西考试招生”微信公众号消息，今年陕西省研考报名总人数近17万人，其中在西安市参加考试的考生约13.5万人。

根据陕西省12月21日发布的《2022年陕西省硕士研究生招生考试公告》，按照“分类处置”原则，针对不同类型的受疫情影响考生，将以代设考点、借考、送考上门等方式，实现“应考尽考”。

在西安市各封控区内的考生，原则上由西安市负责安排车辆、点对点接送考生在原报考点的隔离考场参加考试；在西安市管控区和防范区内的考生，持48小时内两次核酸证明、从居住地点对点直达考点参加考试；其他区域的考生，持48小时内核酸证明正常参加考试等具体措施。

同样受疫情影响，浙江将为约400名因隔离滞留的考生从外省和浙江省内调卷，大规模的跨省借考，在国内也是第一次。

浙江全省15.8万考研考生，共有12000多种考卷，截至12月19日中午12点，因为疫情隔离，外省滞留考生需在浙江借考184人，涉及23个省；省内滞留考生需省内就地借考213人。(完)

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