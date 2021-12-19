16日，教育部公布与国家发展改革委、财政部等九部门联合印发的《“十四五”学前教育发展提升行动计划》《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》，学前教育和普通高中提升计划同步出台，意味着我国基础教育在巩固义务教育普及水平的基础上，进一步向两端延伸。

提升基础教育体系建设质量

“学前教育仍是整个教育体系最薄弱的环节”，“县中还存在生源和教师流失比较严重等突出问题”，教育部基础教育司负责人就两个提升行动计划答记者问时说。

“两个计划同步实施，很有与义务教育齐头并进的意思。”内蒙古兴安盟扎赉特旗音德尔第一中学校长安永全说，“普及义务教育取得了非常好的效果，与此同时也出现了学前教育和普通高中发展的不平衡，体现为同一个地区学前普惠性幼儿园比例偏低，尤其经济相对落后地区学前入园率不高，课程体系不健全，学前教育小学化倾向严重。县域高中整体办学水平较低，留不住优质生源，教师队伍理念落后，不能适应新课改的需求。一些市级优质高中为满足人民对优质教育资源的需求不断扩大规模，造成了县域高中‘塌方’。”

安永全说：“两个《计划》同步实施有利于‘双减’政策彻底落地。学校有充足的时间落实课程体系中存在的美育、体育、劳动教育课程，全面发展成为可能。”

义务教育的两端加厚，也是基础教育体系高质量建设的重要一步。此前，教育部基础教育司党支部书记、司长吕玉刚曾撰文表示，推进高质量基础教育体系建设要持续提高普及水平。要在巩固义务教育普及水平的基础上，进一步向两端延伸。大力发展公办园，扶持民办园提供普惠性服务，进一步提高学前教育普及普惠水平。扩大普通高中优质教育资源供给，进一步提高高中阶段教育毛入学率，着力解决“县中塌陷”问题。

推动普惠性学前教育保障机制进一步完善

《“十四五”学前教育发展提升行动计划》提出，到2025年，全国学前三年毛入园率达到90%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上，公办园在园幼儿占比达到50%以上。普惠性学前教育保障机制进一步完善。幼儿园保教质量全面提高，幼儿园与小学科学衔接机制基本形成。

据了解，我国学前教育经过十年的快速发展，虽然实现了普及普惠目标，但是还存在着经费投入不足、成本分担机制不健全、教师待遇保障不到位、科学保教水平有待提高等突出问题。随着三孩政策实施，普惠性资源区域性、结构性短缺的矛盾依然存在，需要继续实施学前提升计划，在巩固普及普惠成果的基础上，进一步破解制约学前教育体制机制的瓶颈问题。

教育部基础教育司负责人介绍，加大资源供给，解决普惠性资源存在的区域性、结构性矛盾，一是要求各地逐年做好入园需求测算，完善县（区）普惠性幼儿园布局规划。适应三孩政策实施需要，要求及时修订和调整居住社区人口配套学位标准。二是鼓励支持国有企事业单位、军队、高校、街道、农村集体举办公办幼儿园，积极扶持民办园提供普惠性服务。

三孩政策出台后，网络上不少年轻人表示“压力山大”，此次幼儿园提升计划特别强调为三孩配套学位，能否缓解年轻人的压力感？

安永全说：“对于我们欠发达地区而言，公办幼儿园比例偏低的问题凸显。没有完善的教育保障机制导致很多农村青壮年为了孩子教育不得不向城市迁移，他们是城市的弱势群体，养育孩子成本过高。加大公办园比例，尤其是增加县域、乡镇公办园比例，不但可以改善学前教育的科学性，更能为地方留住年轻人，减少相对贫困地区人口流失有积极贡献。”

解决“县中塌陷”问题

“教育部专门针对县域高中制定提升计划，使得我们多年在县域高中工作的教师看到了振兴的希望。”安永全说。

我国县域普通高中规模超过全国普通高中学校总数一半，是县域基础教育的龙头。虽然2020年如期实现了全国高中阶段教育毛入学率达到90%以上的目标，但是，目前一些地方县中发展还存在生源和教师流失比较严重、基础条件相对薄弱、教育质量有待提高等突出问题，特别是适应高考综合改革实施选课走班，县中办学资源不足问题更加突出，迫切需要加大扶持力度，整体提升县中办学水平。

“县中是县域基础教育的龙头，办好县中对巩固提高高中阶段教育普及水平，带动县域义务教育优质均衡发展，服务国家乡村振兴和人才发展战略，具有重大意义。”教育部基础教育司相关负责人说。县域中学的发展不仅是一地教育发展的问题，更关系到经济社会发展的方方面面。

此前有媒体报道，河北蠡县某年全县中考成绩前500名学生有370多人外流，为了抢下生源，当地提前把初中的孩子接到高中。其实，全国都有生源向大城市、优质学校集中的现象。此外，优质师资“孔雀东南飞”更是屡见不鲜。县中生源、师资双流失，质量下滑，被称为“塌方”现象。

《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》提出，到2025年推动高中阶段教育毛入学率达到92%以上。为防止师生流失，一方面明确地方招生管理责任，一方面严禁挖人。要求各地严格按照国家有关规定和程序办理教师流动手续，严禁发达地区、城区学校到薄弱地区、县中抢挖优秀校长和教师，对未经组织人事部门和教育行政部门同意，恶意从县中学校抢挖人才的，停止学校各类评优评先资格。

“严格普通高中招生管理，全面落实公民同招和属地招生政策。要求各地全面建立地市级高中阶段学校统一招生录取网络平台。增加农村学生升学机会。”教育部基础教育司负责人说。

为推动解决县中教师总量不足以及招聘难、留不住等问题，促进整体提升县中教师队伍素质，《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》还提出，加大县中教师补充力度，实施中西部欠发达地区优秀教师定向培养计划等，同时，要求各地教育行政部门不得挤占县中教职工编制或长期借用县中教师，严禁公办学校教师在民办学校任教。中高级教师岗位设置适当向县中倾斜。

尽管安永全认为县域和市域高中的差距不会马上消失，因为教师队伍、课程结构、硬件支持的改善需要一个过程。但“学校发展的核心密码是一所学校的课程体系，好的想法要靠优秀的师资来支撑。我们欣喜地看到提升计划中把改善教师队伍列为重要一条，让我这名县域高中校长眼前又多了一道曙光。”

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