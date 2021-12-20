原标题：少儿科普节目应充满童趣走进童心

近年来，在国家和行业政策推动下，涌现出一批以《少儿守护人》《七色光·火星穿越漫游记》《奇妙的动物》《动物好伙伴（第三季）》等为代表的少儿科普类节目，从聚焦社会热点、挑选最具价值的科普主题，到强化创意与科技驱动、变枯燥为有趣，再到向全社会传播科学精神……这些节目在内容、形式与传播等方面寻求“少儿+科普”这一既有模式的新突破，获得了较高的社会评价与传播效果。

中国传媒大学副教授周逵认为：“这些节目兼具知识性与趣味性，能够很大程度激发少年儿童的求知兴趣，传递科学知识、弘扬科学精神，实现了用艺术的方式有效助力科学的普及，是当前少儿科普类节目的一次新探索。”

聚焦孩子视角，拉近少儿与科学的距离

以往的少儿科普类节目，常常被观众打上“冷门生僻”“晦涩难懂”等标签。若要充分发挥科普节目的教育功能，提升节目内容的吸引力与社会价值自然成为创作的首要任务。因此，少儿科普类节目应做到从儿童视角入手，以日常生活为切入点诠释科学原理，让枯燥的知识变得生动有趣，从而激发孩子对科学的兴趣。

科普如何走进少儿的世界？挑选具有吸引力的内容，解答他们好奇、想了解的问题是重点。如围绕孩子们感兴趣的自然科普这一主题，《奇妙的动物》以多个相关动物的趣味知识点，从天空到海洋，从冰川到雨林，在节目打造出的科普王国里为孩子提供了丰富的自然知识。《动物好伙伴（第三季）》以“互动性动物科普”为主线，让孩子们在瓢虫先生的带领下开启一场冒险之旅，充分满足了他们的求知欲。

在中山大学传播与设计学院副研究员刘黎明看来，“科普类节目在实现寓教于乐功能的同时也应兼顾社会价值，凸显人文关怀”。不难看出，不少节目将知识科普与社会热点紧密结合，做到内容在兼顾儿童偏好的同时不将家长拒之门外，打破节目传播局限，有效实现了传播人群的最大化。如卡酷少儿频道推出的《七色光·火星穿越漫游记》以我国“天问一号”成功着陆火星为切入点，在与少年儿童一同探索火星奥秘的过程中全面科普航天知识；其另一档育儿生活服务类节目《妈妈育上娃》则创新推出了防疫知识板块，对病毒如何传播、如何正确戴口罩等家长密切关心的问题进行解答，在非常时期为家长提供科学育儿方案。

此外，央视网打造的《少儿守护人》以儿童身心健康问题为切入点，选题涉及儿童健康生活方式、儿童常见疾病、儿童视力保护等方面，帮助家长和孩子远离焦虑、健康成长。央视网少儿教育部总监、《少儿守护人》节目发起者邓东表示，“一档好的少儿科普节目应当成为一本饱含智慧的科学读本，它既要发挥普及科学知识的题中应有之义，也应该不断探索更广的受众面向，观照几代人在科学知识上的共同提升，在积极的代际互动中拉近他们与科学的距离”。

寓教于乐，形式新颖推动少儿科普

内容的拓展，随之也带来节目的多样态表达。少儿科普类节目更需站在儿童角度换位思考，将科学知识与娱乐元素结合，用易于被儿童接受的角度传播知识，寻找科普节目与少儿节目的最佳平衡点，在增强知识传达有效性的同时，探索出一条寓教于乐的新路。

作为少儿观众，其看事物的角度与理解能力和成年观众有着较大的差异。当内容与生动、有趣的表达形式相结合，节目极具吸引力的视觉效果自然能够实现内容的极致表达。如使用情景剧的方式可以有效打破时空限制，让孩子主动打开探索科学世界的大门，成为不少节目常用到的表现方式之一。《七色光·人体健康漫游记》通过趣味情景剧的方式生动科普健康知识，儿童在动画版人体微观世界中，开启一场新奇有趣的安全学习之旅。周逵认为，“在这种方式下，少儿科普节目的吸引力与可看性大大增强，儿童不再只是屏幕前的观众，而成为故事中的一员，参与到整个故事中，他们的思维能力与动手能力也得到提升”。

除了追求科学知识普及与生动趣味的平衡，一些节目也在符合自身节目特质的基础上探索内容的通俗化、大众化表达。如《少儿守护人》邀请少儿医学领域的权威专家组成专业“守护人”队伍。节目中“守护人”结合生动典型的图片和事例，用通俗幽默的语言，为不同情况的孩子提供权威且实用的建议。邓东表示，“‘守护人’演讲分享的节目形式，将嘉宾的丰富经验与个人魅力进行融合，能够很大程度激发科学育儿经验的传播效果”。

在保证内容真实严谨的基础上，当下一批少儿科普节目突出了趣味、互动与教育意义，引导少年儿童主动学习科学知识，孩子的想象力在观看节目时被激发，打造出一个个培养好奇心与科学思维能力的知识平台。福建师范大学副教授黄华认为，“如果一档少儿科普节目在形式上不够创新、在内容上不够精彩，就无法吸引孩子们的目光，也就难以普及科学知识，引领他们探索科学、认识世界。而以《少儿守护人》为代表的少儿科普节目，让科学与童心擦出了火花，形式有亮点、内容有看头，达成了寓教于乐、乐以致学的目的”。

传播科学精神，照亮孩子求知世界

科普节目的意义，不仅在于展现传播科学理念，更重要的是通过激发全社会对科学的兴趣，把科学的精神、思维与信念通过节目传递给观众。中国人民大学社会学博士后何天平表示，“创作少儿科普节目的过程中，我们不仅需要注重以寓教于乐的方式表达内容，更为重要的是要达到教育的目的，做到‘有意思’与‘有意义’相结合，用科学精神感染孩子”。

优秀的科普节目，应该从大局着眼，担负的不只是科学知识普及的任务，也应成为向全社会树立、传播科学精神的载体，以“科技梦”助推“中国梦”。《七色光·火星穿越漫游记》全面介绍了“天问一号”的基本构造、探测任务、作业流程等内容，从侧面展现出我国曲折而丰富的航天事业探索历程，具有宣传中国航天事业、弘扬航天精神的深层价值，在潜移默化中增强少年儿童的民族认同和民族自信。《动物好伙伴（第三季）》则融入不少剪纸、舞狮等中国传统文化元素，将大量优秀中国民间故事、成语故事和传统童话故事改编成动画片，彰显中国文化的独特魅力，在科普中实现对中国传统文化的传承。

在全媒体时代，随着信息传播渠道不断更新，对科普工作也提出了更高要求。当前的少儿科普节目，也开始尝试融合传播的新探索，采用大小屏联动、充分利用新媒体平台等方式，形成强大的线上线下传播矩阵。如《少儿守护人》以每期节目15分钟的轻体量节目模式，短小精悍，并通过微博微信公众号等新媒体平台同步播出，契合了当下碎片化的观看特征，让科普内容更好地嵌入现实生活之中。

“少年强则国强，少年智则国智”。《少儿守护人》《七色光·火星穿越漫游记》《七色光·人体健康漫游记》《奇妙的动物》《动物好伙伴（第三季）》等少儿科普节目，在内容、形式、传播上不断创新，兼具内容的科学性与可看性，在开拓视野、提升知识素养方面，培养少年儿童对科学的求知与兴趣，照亮了孩子们的求知世界。何天平表示，“未来，我们需要更多面向新时代的优质少儿科普节目，在专业与有趣中，逐步形成全社会讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围”。 （记者 牛梦笛）

(责编：温璐、薄晨棣)