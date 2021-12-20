原标题：为每一位学生搭建多样化成长平台

近日，教育部基础教育司公布了第二批“一校一案”落实《中小学德育工作指南》典型案例名单，郑州市第二高级中学（以下简称“郑州二高”）案例《让每一位学生出彩——构建开放的高中德育工作体系》上榜。

“让每一位学生出彩”是郑州二高一直不变的追求。走进郑州二高校园，记者看到，这所面积不大的学校布局紧凑，建筑朴素。随着了解的深入，记者发现，校园中有很多亮点：草皮、塑胶刚刚铺设一新，配有高亮度照明设施的操场；设有多个创客教室的创客空间；教学楼外侧的“幸福花园”；配置十分齐全的“心理咨询小屋”……近年来，郑州二高通过对设施设备进行更新改造，搭建多样化成长平台，促进每一位学生成长成才，成为最好的自己。

今年3月开始，郑州二高便在升旗仪式上设置了“五分钟学党史”环节。很多学生在听完一期内容后，往往对这一段党史涉及的背景和事件细节产生更加浓厚的兴趣，促使他们更加主动地去学习党史、了解党史。

在郑州二高，立德树人被落实到一个个实实在在的活动上。“五四青年节演讲比赛”“时政论坛”“时代变迁物品展”“五月红歌会”“红色教育基地寻访”等主题活动，成为对学生进行爱国主义和社会主义核心价值观教育的有效载体。

“足球已经是我的一部分，足球训练让我的大脑思维更加清晰。”郑州二高学生雷嘉诺是校足球队的主力队员，也是同学们公认的“学霸”。他是郑州二高众多运动与智力相互促进、相互成就的优秀学生之一。

在郑州二高，健康是育人目标之首。推动校园足球发展是该校落实“健康第一”的重要途径。足球运动不仅能够增强体魄，还能培养学生勇往直前和永不言弃的精神，团队合作和竞争意识。除了足球，学校还大力推动篮球、跆拳道、田径、乒乓球等运动在学生中的普及和推广力度，并在经费、场地和设施上持续投入。

位于教学楼一楼的创客教室里，陈列着七个人形机器人“NAO”。“NAO”们能在相关指令下做出各种反应，跟随音乐翩翩起舞、打太极、与人进行简单的对话，憨态可掬的形象、动作和语言，深受学生的喜爱，而赋予这些机器人“生命”的就是该校的学生们。

创客教师王建伟介绍，创客课程是郑州二高高一年级的必修课程，主要包括微电影制作、音乐创作、编程学习等三大系列课程。“创客课程提高了我的创造力，让我总是想到一些别人想不到的点子。”已经从郑州二高毕业的学生李寒冰提起高中时参加创客课程的经历，仍兴奋不已。

近年来，郑州二高用笃行的态度、不懈的努力赢得了全国群众体育先进单位、河南省首批普通高中多样化发展示范校、河南省德育工作先进集体、河南省首批创客教育示范校等荣誉。

“学生的身心素质得到明显提高，孩子们近视相对较少，肥胖的很少，存在心理问题的也很少。学生在体质健康测试中成绩普遍很高，几乎人人都有一两项喜欢的运动。”在校长王瑞看来，学生的健康成长、全面发展最重要。（记者 丁 艳）

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