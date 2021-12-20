原标题：“我为师生办实事”成为校园新风尚

党史学习教育开展以来，学校紧紧围绕师生急难愁盼问题，用心用力用情服务师生，从最突出的问题抓起，从最现实的利益出发，全校上下形成了“我为师生办实事”的浓郁氛围，不断把党史学习教育成果转化为工作动力，以实绩实效检验党史学习教育成效。

学生的需求是学校努力的方向

由于生活区和教学区相隔较远，经济管理学院的学生上课需要走十几分钟的路程，并要穿越一段马路，有一定交通风险。学校经过全面评估后，决定在经济管理学院位置附近新建两栋学生公寓。这两栋学生公寓配有电梯、独立卫生间，每间寝室均为上床下桌的四人间，美观整洁，很快成为校园“网红”公寓。

学校工作人员还借鉴了知名高校学生公寓的布局与家具式样，对每一间学生公寓进行“精准把关”。另外，他们还将其他16栋学生公寓的开水间、洗衣间进行改造，让同学们走最少的路就能够“喝上热水”。

对于新建学生宿舍，配套设施也必不可少。经过研讨论证，学校还在东校区新建了两层、共3800平米的学生食堂，方便学生就餐。同时学校将串联起两个校区的道路进行改造，进行人车分离，保障学生安全。

学生的需求就是学校努力的方向。学校创新“移动晚餐会”“暖心流动岗”“领导接待日”等方式，主动听取学生的意见和建议；发放调查问卷，定期召开学生座谈会，了解学生在学习生活中遇到的困难，并及时进行针对性地解决。除了对生活设施进行改造之外，学校还在校园里提倡垃圾分类，让师生们共迎绿色校园生活。

评价激励机制改革激发教师活力

时尚艺术与设计学院的胡老师今年如愿以偿评上了副教授职称。这些年来，她带领学生在全国各大服装设计竞赛上屡屡获奖，然而在职称评定中，她却因论文数量不达标而“卡壳”。经过几轮教师座谈会后，学校发现，存在此类情况的老师不在少数。为此，学校以职称评审制度改革为切入点，破解“五唯”桎梏，努力构建教师个人发展与学校高质量发展的“命运共同体”。

学校充分发挥新时代教师“师德、能力、贡献”三位一体导向作用，将体现质量导向、能力导向、业绩导向的26项指标作为职称评审的重要标准，切实提高教育教学能力与业绩在评审中的比重。2020年，职称晋升人数比去年增加153.85%，正高职称晋升5人，较2019年实现新的突破。

今年，学校进一步研究破除束缚人才发展的思想观念和体制机制障碍，持续深化职称评审机制改革，研究制定《高级职称评审“直通车”办法》，使职称评审成为教师职业发展的“催化剂”，激发广大教师深耕专业、安心育人、干事创业的积极性和主动性。经过两年改革，学校师资队伍结构比例明显优化，教师获得感、幸福感显著提升。

评价激励机制改革极大地激活教师投身内涵建设的积极性，引发产生了“加聚连锁反应”，多项成果取得历史性突破。近两年来，教师荣获全国职业院校技能大赛教学能力比赛二等奖1项，江苏省赛一等奖4项、中国轻工业联合会等优秀教学成果奖8项等多个奖项。

此外，学校教师申报发明专利55项，授权实用新型、外观设计专利194项。学校荣获宜兴市知识产权优势单位，4个项目荣获江苏省轻工业科学技术进步、技术发明奖。

“我为师生办实事”成为校园新风尚

学校的“移动晚餐会”已成为师生反映问题、解决问题的重要途径。每天晚上，学校领导就会出现在食堂里，与学生共进晚餐，谈论最近学生生活中的大事小情。有学生反映，图书馆的卫生间设施老旧，急需改造。学校经过充分调研，立即着手改造工作，交出了一份让师生满意的答卷。

学校紧抓“实”字，突出“深”字，落实“快”字，将师生的满意度作为检验“我为师生办实事”实践活动的重要标准。

由于疫情防控措施的需要，学校实行封闭式管理，学生的收寄快递成了问题，学校得知这一情况后，积极与多方沟通协调，将校外快递驿站“请”进了校园，让学生足不出校就能享受便利的快递服务。

在校领导走访调研过程中，发现“教师工作餐”是教师最为关注的“实事”。学校立即召开不同层面的“教师工作餐改革征求意见会”，听取教职工代表的意见和建议，形成改革方案后，通过网络投票的方式，让全体教职工选择最为满意的改革方案。

河南等地遭遇暴雨灾情，学校第一时间排摸363名河南籍师生家庭受灾情况，紧急开通绿色通道，及时发放临时困难补助资金；搭建“互联网+就业”智慧线上平台，开通“网上服务”直通车和优秀校友直播带“岗”服务，助力毕业生就业；与宜兴市公安局等单位合作开展防范电信网络诈骗的宣传教育，提升师生安全意识和防范能力。

这些都是学校上下深化党史学习教育，践行“我为师生办实事”实践活动的缩影。广大师生在党史学习教育中学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，办实事、做好事、解难事已经成为校园时尚的风向标。

学校相关负责人表示，学校融合推进“两在两同”建新功行动和“我为师生办实事”实践活动，践行初心使命，坚持学做结合，围绕“干实事、解难事、谋大事、创新事、长本事”这一主线，深入推动“我为师生办实事”实践活动，有效激发动力，凝聚合力，为推动学校高质量发展注入了强大的内生动力。

（数据和信息来源：无锡工艺职业技术学院）

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来源：中国青年报

(责编：温璐、熊旭)