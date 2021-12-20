原标题：留学澳大利亚还是理想选择吗

全球新冠肺炎疫情的不稳定性给各国留学生造成了严重影响，很多留学生因为疫情无法出国留学。前不久，澳大利亚政府公布允许留学生与签证持有者入境的政策，但是由于病毒变异以及疫情引发的各种余波仍在继续，各种隐患仍然存在，即便边境重开，昔日的留学热门目的地澳大利亚是否还是中国学生的理想选择呢？

疫情风险依然很大 留学性价比降低

自疫情暴发以来，澳大利亚政府的抗疫政策就一直饱受诟病，甚至因为政策制定和执行方面都存在懈怠和漏洞，入境隔离酒店发生的传播竟时有发生，有些地区的单日确诊数据总是居高不下。以墨尔本大学所在的维多利亚州为例，仅11月29日一天新增的确诊病例就千例有余。

为了规避疫情风险，一些学生选择不亲赴澳大利亚，而是在国内学习线上课程。

“留学本是让自己开阔眼界、提升学术水平，但现在天天都在家上网课，很没有参与感。”一位不得不在国内上网课的留学生说。

虽然澳大利亚的大学为了吸引海外留学生，即便是边境开放后也会同时开放线上、线下两种授课形式，但是毫无疑问，线上授课的效果会大打折扣。据一些留学生反应，用线上授课软件组织学生讨论的时候，老师会把一组里几个学生分到一个“房间”，但是在某些中国学生选课人数比较集中的线上课堂里，一个“房间”里可能大部分都是中国学生，老师根本不管“房间”里大家发言讨论的情况，课堂效果可想而知。况且留学真正吸引人的地方不仅仅是学习课堂内的知识，更重要的是在异国他乡沉浸式的学习体验，并在遇到问题并独立解决问题的过程中全方位地提升个人能力，因此很大一部分学习是发生在课堂之外的。跟全额的学费相比，这样的留学性价比就没有那么高了。

求职优势降低，“留学相当于镀金”已经成为认知的误区

近年来很多获得澳大利亚学位的学生发现，他们在回国就业中并没有很多优势，“留学相当于镀金”已经成为认知的误区。

一直以来，留学后具备外语的“语言沟通能力”，依然是留学生的主要竞争力。但一份由全球化智库(CCG)与智联招聘联合发布的《2019中国海归就业创业调查报告》显示，相比2018年，这一竞争力有所下降，从73%下降至59%。由于国内高校教育理念的国际化以及对于语言教育的重视，留学生们认为其在国内发展的语言优势正逐渐下降。

选择回国就业留学生们认为在国内求职时，面临的问题多是由于长期在国外生活，信息上有差异引起的。其中，海归学生感到迷茫的部分主要集中在对国内的“就业形势和企业需求”“市场环境和发展需求”以及“在国内的人际关系方面”。

另外，根据教育部官方统计数据，2016-2019年，我国出国留学人数逐年攀升，累计超250万人，同比增速呈上升趋势。智联研究院2021年1月发布的《2020中国海归就业创业调查报告》显示，2020年海外人才回国发展意愿更加强烈，海归回流势不可挡，“国内疫情管控效果更好”成留学生选择回国首因（占比56.8%）。2020年向国内岗位投递简历、有意在国内发展的海归人才数量较2019年猛增33.9%，66.6%的受访海归更看好疫情后国内发展。结合教育部和智联报告数据推算，2021年海外留学生学成回国人数可能超过100万人，海归就业压力空前增大。

如果不打算回国就业，仅仅是把留学当作移民的跳板，澳大利亚是不是一个理想的目的地呢？据了解，近年来澳大利亚越来越倾向于单纯地把国际教育当作一种创收的资源，职业清单上列出的专业说改就改，甚至某个专业的学生可能还没有毕业，相应的职业就已经从职业清单上移除了，让学生们多年的筹划顿时成了一场空。教育产业希望来的留学生多多益善，但是移民部门却随时准备收紧口子，很多学生可能会顿时陷入进退两难的境地。

再加上，自从疫情开始，澳大利亚媒体不负责任地煽风点火、政府不断挑起事端激化与中国的矛盾，针对华人、甚至是亚洲面孔的歧视和攻击屡见不鲜，因此，留学对于个人成长和发展来说是件大事，需要综合各方面的因素，谨慎考量和选择。（记者 樊未晨）

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