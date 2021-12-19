近来，滨城的社区、图书馆活跃着一个倍受居民欢迎的“博士天团”，他们立足专业、紧跟时政，带来通俗易懂的“硬核”讲座，让老少读者在轻松活泼的氛围中学习新理论，掌握新知识，接受新思想，了解新形势。

这个“博士天团”是天津市滨海新区图书馆携手南开大学、天津科技大学等高校宣讲团队成立的“新时代 新青年 新声音”青年宣讲团，成立以来，积极开展新时代文明实践理论宣讲工作，推动党的理论和路线方针政策深入基层、深入人心。

“今天，我为大家介绍三位鲜为人知但战功赫赫的革命将领，虽然他们年纪轻轻就牺牲了，但他们对革命信仰的忠诚以及不怕牺牲的精神，值得我们永远铭记……”12月9日，滨海新区杭州道街道贵阳里社区居民在滨海新区图书馆聆听了南开大学哲学院博士生林艺霏带来的“信念与坚守──党史故事篇”主题讲座，一个个生动鲜活的党史故事，让听众重温百年党史、领悟精神密码。

林艺霏希望通过红十军团的故事，让大家了解红军在最困难时期的历史，弘扬坚定的革命精神，“这样的宣传形式让我们学以致用。南开大学博士生讲师团是一个公益组织，不同学院的博士生将本专业与时事相结合，开展多维主题宣讲，始终坚持弘扬主旋律，传播正能量，坚定地走在理论宣讲的最前沿。”每到讲座精彩处，现场掌声阵阵，84岁的张淑凤深受感动：“革命先烈们牺牲生命为我们打下江山。我们要时刻听党的话，做到老有所为。”

此前，宣讲团还走进了滨海新区茶淀街道泰安里社区，由南开大学医学院博士生于兴辉为居民带来了“携手抗疫 共护健康”的主题讲座，通过科普小视频和现场互动等方式，将疫情防控知识深入浅出地送到居民身边。社区居民冯志艳、薛春祺都觉得讲座特别有用，“讲得非常好，特别全面专业，特别是八点预防措施很有必要，我们要加强防范意识，从饮食、卫生等方面多注意，做好科学预防。”能来到社区发挥专业优势，带给居民更加专业、科学的疫情防控知识，于兴辉也很高兴：“希望今后有机会多来社区，用我们所学更好地服务社会。”

滨图业务部的李稳告诉记者，“新时代 新青年 新声音”──新时代文明实践理论宣讲活动的宣讲主题包括抗击疫情、红色理论学习、医药健康、商业经济金融、科技、国家安全与外交七大板块，目前有135个理论宣讲课题，分为专家解读、订单式宣讲、博士生宣讲团宣讲实践解答、社区小讲堂等形式，致力于为读者带来“接地气、有生气、聚人心”的理论宣讲，以新融合、新形势、新亮点积极培育和践行社会主义核心价值观。（仇宇浩）

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