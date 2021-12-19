12月18日，由天津市政协、市委统战部、市民宗委、市工商联、和平区政协、天津阳光义工爱心社共同主办，天津绍兴商会协办的“石榴花开结硕果 民族团结谱新篇”手拉手关爱新疆学子十五周年总结大会暨2021年新疆班优秀自强学子表彰活动举行。天津市政协副主席黎昌晋出席并讲话。天津市政协副主席赵仲华出席。

会上，与会领导为2021年优秀自强学子代表颁发荣誉证书和奖学金，并对十五年来在帮扶新疆学子、教育援疆工作中表现突出的爱心人士、教师进行了表彰。优秀自强学子和毕业生代表发言，表达了对党和国家的热爱之情和把青春梦融入中国梦的决心。

黎昌晋在讲话时向关心新疆学子成长的各界人士表示感谢，向承担教学任务的学校及教职工致以问候。他希望，同学们要感党恩、听党话、跟党走，勇毅前行，以己所长报效祖国、建设家乡、服务社会。要强化国家观念，将个人前途与国家命运紧紧相连，促进各民族交往交流交融，为铸牢中华民族共同体意识，实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

据悉，十五年来，主办单位积极推动帮扶新疆学子工作，通过爱心社的帮扶平台，600多位爱心企业家和人士接力行动，分别与全市11所学校的新疆班结成帮扶对子。截至今年12月，共结对帮扶新疆学子10048人，帮扶款累计5203.8万元。

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