天津市政府新闻办日前召开《天津市推进全域科普纵深发展 提升全民科学素质规划纲要（2021—2035年）》新闻发布会。《规划纲要》提出，到2025年，天津市公民具备科学素质的比例超过23%，“科学普及与科技创新同等重要”的制度安排基本形成。到2035年，全市公民具备科学素质的比例超过30%，全域科普促进城市发展、塑造城市形象、提升城市品位、增强城市魅力的作用充分发挥。据悉，这是天津市关于全域科普和科学素质建设融合在一起的第一个中长期规划，对于提升全民科学素质具有重要的指导意义。

《规划纲要》指出，全域科普要树立人人参与、人人共享的理念。市科协副主席夏秋雨在发布会上表示：“《规划纲要》强调全域科普要坚持以人民为中心的工作导向。在推动人人参与上，要充分发挥科技工作者科普主力军的作用，鼓励科技工作者深入到科普第一线，聘请知名专家学者担任天津科普大使，同时发展壮大科普信息员、科技志愿者队伍。”

《规划纲要》首次提出实施老年人科学素质提升工程，助力老年人更好地适应社会发展，帮助老年人跨越“数字鸿沟”，推动全域科普融入到各种养老社会服务中，满足老年人在身心健康、体育锻炼、休闲娱乐等方面的科普需求。

“规划中，一个重要的内容就是科技馆体系的建设。”市科协副主席卢双盈表示。

据介绍，目前，天津市正在积极推进天津科技馆的新馆建设，并且鼓励和引导各区兴建科技场馆。同时鼓励各行业、各企业，包括学校、医院、科研机构，特别是一些有条件的企业，构建自己的科普场所或者科普基地，形成多元化、多点位支持、兴办科普公共设施的新局面。

“青少年科技教育始终是我们科技教育、科学普及的重中之重。”卢双盈表示，“规划当中，青少年科技教育是作为重点人群放在首位的一项工作。”目前，天津市通过组织开展“院士来上课”和一系列校园科技节活动，实现了青少年科技教育全覆盖。

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