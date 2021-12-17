人民网成都12月17日电 （记者孙竞）以“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”为主题的人民网2021大学校长论坛今天在四川成都举行。论坛上公布了“赓续百年初心 书写奋进华章——人民网2021年高校优秀校园新闻作品”。

人民网高校优秀校园新闻作品推荐活动旨在展示高校新闻年度优秀成果，发挥优秀新闻作品的示范作用，推动高校新闻媒体坚持唱响主旋律，传播正能量。活动立足于高校新闻宣传阵地，推荐内容真实，感染力强，主题鲜明，勇于创新，社会效果好的原创新闻报道。

今年活动启动以来，得到全国各大高校的积极响应，共收到六百余篇参选作品。经评审，《始终与党和国家同心同向——上海交通大学在党史学习教育中贯通“大思政”》等15篇作品入选文字类优秀作品，《神舟十二发射成功！西工大力量再彰显！》等4篇作品入选图片类优秀作品，《少年》等22篇作品入选新媒体类优秀作品。

本届活动评委、中国传媒大学教授、博士生导师方毅华表示，今年入选的优秀新闻作品不仅以生动的文字描绘了一批爱岗敬业、创新求索、奉献社会的高校教师群像，更用真实的图片、多符号的新媒体手段记录了师生在党史学习教育中贯通“大思政”、献礼建党百年、抗击新冠疫情、驰援河南暴雨灾区等感人事迹，凸显了高校师生强烈的责任感、使命感。作品选题丰富多彩，校园特色突出，利用多种创新形式，将新时代大学故事讲得精彩纷呈。

2021年度高校优秀校园新闻作品如下：

一、文字类作品

1、《始终与党和国家同心同向——上海交通大学在党史学习教育中贯通“大思政”》

上海交通大学选送 作者：江倩倩 祁洁 高璐 王辰轩

2、《赵冰：“冰”心永远系塔山》

电子科技大学选送 作者：王晓刚

3、《家国情怀凝聚奋进力量》

山东财经大学选送 作者：于洪良

4、《一生勇做拓荒牛》

北京交通大学选送 作者：郑一铭 袁芳

5、《科技特派员阳春三月到田间》

西北农林科技大学选送 作者：杨远远

6、《从“追光人”到“发光者” ——记兰州大学雷达智造团队》

兰州大学选送 作者：许文艳 李晖

7、《1秒摸清地震“脾气”》

中国科学技术大学选送 作者：范琼

8、《入蓉32载 蹚出特色发展路 ——西南交通大学服务区域发展纪实 》

西南交通大学选送 作者：许金砖

9、《胡可先：给你不一样的经典》

浙江大学选送 作者：吴雅兰

10、《架起一道知识与爱的“无线电波”》

北京工业大学选送 作者：张宇庆

11、《遇见你们，四季有了不同的意义——我的支教故事》

对外经济贸易大学选送 作者：骆思扬

12、《请党放心，强国有我！“二外声音”亮相天安门广场！》

北京第二外国语学院选送 作者：唐恩思 林鈺旋 胡佳睿 范子菁 杨楚锋

13、《“疆“爱进行到底 一场跨越10年的青春接力》

华北电力大学选送 作者：曾晔 李欣芝 朱慧花

14、《“今天这小红花 你不戴也得戴”》

天津大学选送 作者：刘晓艳

15、《北航成功发射亚太空间合作组织大学生小卫星-1》

北京航空航天大学选送 作者：王晴 李明智 宋超 邸白鹭

二、图片类作品

1、《神舟十二发射成功！西工大力量再彰显！》

西北工业大学选送 作者：西北工业大学党委宣传部融媒体中心

2、《我们一起打疫苗，一起“苗苗苗苗苗……”》

重庆大学选送 作者：重庆大学渝小薇工作室

3、《传承信仰力量，不负时代使命》

西南大学选送 作者：西南大学融媒体中心

4、《不负春光“犇”向新学期 地大学子元气满满》

中国地质大学（武汉）选送 作者：王俊芳 魏明杰 路明

三、新媒体类作品

1、《少年》

华中师范大学选送 作者：梁伟 曹世生 宋汉涛

2、《大钊先生，请回答》

北京大学选送 作者：北京大学融媒体中心官方微博微信团队、北京大学学生新媒体通讯社

3、《我与党的“第一次”》

清华大学选送 作者：清华大学党委宣传部春苗工作室

4、《星光》

西南政法大学选送 作者：西南政法大学毓秀微风大学生网络文化工作室

5、《初心》

中南财经政法大学选送 作者：中南财经政法大学党委宣传部

6、《唱支山歌给党听》《没有共产党就没有新中国》

中央民族大学选送 作者：集体

7、《Respect！这位学农爱农的百岁“少年”》

中国农业大学选送 作者：于哲 姜萍萍 孟祥慈 傅潇逸 赵效北 张琪野 傅瑞辰 郭荷昕 孟旭 何建衡 黄林晨沁 陈瑜 罗凯岭 国雯 李天 雷若涵

8、《我爱你》

中国人民大学选送 作者：中国人民大学党委宣传部新媒体中心

9、《现场直击！“嫦五”飞天！东大校友胡旭东荣担“01”指挥员！》

东南大学选送 作者：唐瑭

10、《跳舞吧！交大！》

西安交通大学选送 作者：西安交通大学融媒体中心、西安交通大学团委

11、《穿过疾风暴雨 奉献法大力量》

中国政法大学选送 作者：中国政法大学融媒体工作室、中国政法大学新闻通讯社

12、《毕业生，想给你些“颜色”看看》

太原理工大学选送 作者：太原理工大学党委宣传部学生通讯社

13、《山海之问》

山东大学选送 作者：鞠晗 冯刚 苗立群

14、《少年》

大连理工大学选送 作者：集体

15、《服务2022冬奥会！矿大团队倾心打造的零耗能建筑顺利竣工》

中国矿业大学选送 作者：张驰 卢宁 丁艺涵

16、《学百年党史 · 讲百个故事》

北京林业大学选送 作者：朱天磊 张薇 高霞

17、《摇篮颂歌》

北京科技大学选送 作者：邢华超、薛浪

18、《共和国耀眼的“星”！他就是同济大学的老师，汪品先院士！》

同济大学选送 作者：朱大章、聂阳阳、张婧雯

19、《重启》

中国民航大学选送 作者：中国民航大学融媒体中心

20、《泪目！镜头下扶贫干部工作的点点滴滴》

成都工业学院选送 作者：赵立 黄晓燕 王长浩 杨燕丽 冯瑛

21、《千里“山海情”，他们用微光为凉山孩子筑梦！》

四川师范大学选送 作者：陈竹 金媛 彭敏 刘宇 刘双 刘亚平 刘影月 李丹

22、《百人绘百米长卷 同心庆建党百年》

内蒙古师范大学选送 作者：杨春波 武韬 赵石婷 韩占文 杨泽瑜

(责编：郝孟佳、邓志慧)